L’instant WTF du jour : une pétition a été lancée pour que Kyle Kuzma ne reçoive pas de bague en cas de titre des Lakers…

Souffre-douleur des fans mécontents, Kyle Kuzma est au centre d’une pétition visant à le priver de bague si les Lakers venaient à remporter le titre. Pas ouf pour la confiance mais apparemment, ça lui en touche une sans faire bouger l’autre comme on dit.

Welcome to Los Angeles. Les Lakers sont de nouveau compétitifs cette saison et forcément, les attentes et la pression sont d’un tout autre niveau en Californie. Kyle Kuzma le sait, il fait partie des plus anciens joueurs du roster actuel (pas en âge mais en nombre d’années aux Lakers) et est passé par la phase reconstruction aux côtés des Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart. À l’époque, pas de LeBron James ou d’Anthony Davis, les Lakers n’avaient pas grand-chose à jouer et Kuz faisait partie des rares satisfactions des fans californiens. Steal de la Draft 2017, performant en Summer League, NBA All-Rookie First Team et meilleur scoreur de l’équipe aux côtés de Julius Randle et Ingram, les débuts étaient encourageants. Puis LeBron est arrivé et Kuz a continué à scorer aux côtés du King (18,7 points, 5,5 rebonds en 2018-19), au point d’espérer devenir la troisième star de l’équipe avec l’arrivée d’AD. Aïe. Plus d’un an après, force est de constater que tout ne s’est pas passé comme prévu.

Quand on se retrouve en Finale NBA avec le duo le plus dominateur de la Ligue, on oublie vite les petits plaisirs d’une équipe lambda de NBA. Après une saison pas évidente cette année dans un nouveau rôle de remplaçant, l’ailier est maintenant le souffre-douleur préféré de certains fans angelinos au point qu’une pétition « Kyle Kuzma ne devrait pas recevoir de bague si les Lakers gagnent » vient d’être créée sur change.org. En deux jours, elle a quasiment atteint les 10 000 signatures. Pas cool pour le Kuz. Sa passion pour Instagram, ses cheveux blonds de la régulière, sa défense parfois douteuse ou le fait qu’il se prenne pour Kevin Durant à 3-points alors qu’il dépasse difficilement les 30% de réussite agacent visiblement certains passionnés. Interrogé à ce sujet, l’intéressé n’a en tout cas pas l’air trop perturbé.

« J’en ai rien à foutre. Je m’en fous, Twitter c’est pour les blagues », a déclaré Kuz via par Marc J. Spears d’ESPN.

Et il a bien raison. On connaît la créativité de certains fans quand il s’agit de troller plus ou moins gentiment les joueurs, mais on leur conseillerait plutôt de viser quelqu’un d’autre. Et on ne dira pas qui, sinon les fans de Danny Green risquent de s’énerver. Parce que Kuz, sans être flamboyant, réalise une campagne de Playoffs finalement plutôt correcte (10,6 points, 3,4 rebonds à 44,0% aux tirs, 33,3% à 3-points et 81,8% aux lancers francs) pour sa découverte de la postseason. Il remplit son rôle en sortie de banc, il a montré des progrès en défense, et les Lakers gagnent. Y’a pire non ? Il vient même de sortir son meilleur match des Playoffs dans la défaite de Los Angeles la nuit dernière : 19 points, 3 rebonds à 6/13 aux tirs et 4/8 à 3-points. Allez, c’est Hollywood, tout va très vite mais faudra pas retourner sa veste quand il rentrera un game winner du parking, dont il a le secret, à la fin du Game 7 des Finales.

Bon, c’est pas sympa pour Kyle Kuzma mais c’est drôle. Et c’est aussi ça la vie de star des Lakers/influenceur. Sinon, il peut toujours retourner chez lui dans le Michigan, c’est plus calme et il pourrait même être le franchise player des Pistons !

Source texte : change.org, ESPN