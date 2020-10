Finales NBA 2020 : Jimmy Butler, en mode Super Saiyan ! Replay de l’Apéro TrashTalk

Comme d’habitude, hier, vous avez eu droit à un Apéro Top 100 aux alentours de midi, parce que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Et comme on aime faire plaisir chez TrashTalk, on a aussi organisé l’apéro le soir, afin de discuter des Finales NBA. Allez, replay.

Comment ne pas parler de la performance de Jimmy Butler dans le Game 3 des Finales NBA 2020 ? Le leader du Heat a sorti un match all-time pour garder son équipe en vie, Miami finissant par s’imposer pour revenir à 2-1 dans la série. Alors, finale relancée ou break des Lakers en vue ? LeBron James et Anthony Davis seront-ils en mode patron dans le Game 4 après le match médiocre de dimanche ? Et Bam Adebayo, il va revenir pour aider le Heat à égaliser ? Voilà le genre de questions qui ont été abordées hier soir. La quatrième manche de cette ultime série est prévue pour la nuit prochaine, un match charnière qu’il ne faudra absolument pas manquer.

Cacahuètes, Tourtel Twist et canapé, on se pose et on en parle. Pour la suite on ne change pas une équipe qui gagne, surtout en Playoffs : on like, on partage, on commente, let’s go.

Pour revivre l’apéro dans les conditions du direct : c’est par ici !