Auteur d’une performance plus en adéquation avec son statut la nuit dernière en Summer League, Victor Wembanyama a bien rebondi suite à des débuts compliqués face aux Hornets. Mais après son match contre Portland, il a avoué que l’énorme engouement médiatique ayant accompagné la Draft et son arrivée aux États-Unis avait beaucoup pesé ces dernières semaines.

On l’a vu à Rucker Park lâcher quelques shoots avec Bilal Coulibaly, puis au Yankee Stadium pour lancer le first pitch. On l’a vu faire des apparitions médiatiques dans tous les sens, avant et après la fameuse soirée de la Draft où il a été sélectionné en numéro 1. On l’a vu être accueilli comme une rock star à San Antonio dès la seconde où il a posé les pieds dans le Texas, et les caméras n’ont pas arrêté de le suivre à Las Vegas en vue de ses grands débuts avec les Spurs en Summer League. Il y a même eu une polémique entre son garde de corps et Britney Spears…

Ces trois ou quatre dernières semaines, la Wembamania a pris une dimension encore supérieure de l’autre côté de l’Atlantique. À tel point que le basket est arrivé au second plan face à tout ça.

“Ce mois-ci, le basket ne représentait même pas 50% de mon temps. Je ne supporte pas ça” a déclaré Wemby en conférence de presse hier. “Je sais que c’est un moment spécial dans ma vie, mais je suis content que tout cela soit terminé. Je veux juste jouer au basket, m’entraîner, faire de la musculation, car c’est ça ma vie. Bien sûr, tous les premiers choix de draft doivent passer par là, mais ça me rend meilleur pour l’avenir.”

Tous les premiers choix passent par là ? Dans une certaine mesure sans doute, mais très rares sont ceux qui sont suivis d’une hype aussi folle que Wemby. Depuis LeBron James en 2003, aucun prospect n’avait suscité autant d’attentes et d’excitation que Victor, qui est aujourd’hui bien content d’avoir traversé toutes ces étapes pour pouvoir relâcher un peu la pression durant le reste de l’été.

“In the past month, I think basketball wasn't even 50% of my schedule. I can't stand it. I know it's a special moment in my life, but I'm glad it's over. I just wanna hoop.”

Victor Wembanyama on the media tour and being able to focus on basketball now.

Mais justement, le reste de l’été, il va ressembler à quoi pour Victor Wembanyama ? Va-t-il jouer encore un peu en Summer League ? Et une fois la ligue d’été terminée, quelle sera la marche à suivre ?

“Il faut que je parle à Pop [Gregg Popovich, entraîneur des Spurs, ndlr.], écouter ce qu’il a à me dire, mais je suis prêt à faire n’importe quel sacrifice pour l’équipe, et me donner à 100%. Il faut que je voie avec les Spurs à quoi ressembleront les prochains mois, quand aller en vacances, quand revenir pour m’entraîner, l’endroit où je vais m’entraîner, si c’est à San Antonio ou ailleurs.” – Victor Wembanyama

Rien ne semble encore vraiment défini au vu des mots de Wemby, mais une chose est certaine : Victor a besoin de souffler un coup après ces dernières semaines très intenses qui ont suivi une longue saison avec les Mets 92. Et c’est notamment pour cela qu’il a préféré faire l’impasse sur la Coupe du Monde de basket avec les Bleus cet été. Le vrai objectif pour Wembanyama, ce sera d’arriver avec les batteries rechargées à l’automne – mentalement comme physiquement – pour être prêt à en découdre en NBA.

“Comme je ne joue pas la Coupe du Monde, je sais que j’ai 2-3 bons mois qui arrivent, et ça va changer ma vie. Je vais probablement disparaître des médias lors du mois à venir, honnêtement.”

Source texte : conférence de presse d’après match

