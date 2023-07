La Summer League de Vegas continue ! Après une nuit chargée en gros noms et en belles affiches, avec notamment les exploits de nos Frenchies Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, le programme de ce soir est un poil moins alléchant… mais rassurez-vous, il y a quand même quelques pépites à se mettre sous la dent.

# Le programme de la nuit

0h : Grizzlies – Cavs

0h30 : Suns – Heat

2h : Sixers – Mavs

2h30 : Pacers – Magic

4h : Wolves – Jazz

4h30 : Kings – Clippers

# L’affiche à ne pas rater : Pacers – Magic

Si vous voulez voir trois joueurs du top 11 de la Draft 2023 s’affronter, c’est ici que ça se passe ! Les n°6 et 11 Anthony Black et Jett Howard (Magic) affrontent le n°8 Jarace Walker (Pacers). Des joueurs aux profils tous différents, mais qui ont montré de très belles choses pour leurs débuts. Entre les passes flashy de Black, les contres ravageurs de Walker et les bombes du parking d’Howard, les raisons de se brancher sur ce match ne manquent pas ! Avec un peu de chance, vous verrez aussi Andrew Nembhard et Bennedict Mathurin rouler sur la défense d’Orlando comme ils l’ont fait contre Washington. Quoi qu’il en soit, il y aura beaucoup de talent au mètre carré dans ce match entre deux jolis young cores !

# Mais aussi