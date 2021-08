Jalen Green et Jalen Suggs out pour le reste de la Summer League : récupérez bien messieurs, on a hâte de vous retrouver en octobre

Lors de la cinquième nuit de Summer League, les prometteurs Jalen Green et Jalen Suggs sont sortis tous les deux sur blessure et ne joueront plus du mois d’août. Rien de grave sur le papier, mais les staff ne prennent aucune risque et vu ce que les deux nous ont montré depuis le début du tournoi, ça peut se comprendre.

Jalen Suggs ? Out. Jalen Green ? Out. Jalen Rose ? Ne se remet toujours pas des 81 points… bref. Alors on vous rassure, aucun des deux ne sera absent pour un an et demi mais mine de rien, quand on cherche des prétextes pour s’intéresser à la Summer League, nous enlever Suggs et Green, c’est quand même un gros coup de massue (bof). Pour le rookie de Houston, c’est une blessure à l’ischio-jambier qui l’a contraint à quitter le terrain, dans la foulée les Rockets ont annoncé que le numéro 2 de la Draft ne jouerait plus de la Summer League et quand on voit son talent et ce qu’il nous a fait jusque-là, on comprend qu’ils prennent leurs précautions. En effet, même si Jalen n’a joué que trois matchs, on peut dire qu’il a montré deux ou trois trucs intéressants. Une victoire face à Cade Cunningham pour satisfaire l’égo (et oublier qu’il s’est fait crosser), un talent fou, un flow incontestable et des chiffres plutôt sympas : 20 points et 4,3 rebonds de moyenne à 51,4% au shoot dont 52,6% du parking. Des débuts prometteurs qui nous donnent envie de voir l’ancien de G League lancé dans le grand bain sur les parquets NBA, car quelque chose nous dit que Jalen sera peut-être un sacré crack dès ses premières minutes. En tout cas, le temps ne presse pas pour les Rockets, alors Jalen repose-toi bien comme il faut et reviens-nous en forme à l’automne.

Concernant l’autre Jalen, celui de chez Disney, il a pour sa part été contraint de quitter le terrain après être mal retombé sur un drive. Blessé à la main gauche alors que c’est la journée internationale des gauchers (c’est même pas une vanne), Suggs a dû quitter le terrain et, même chanson pour le Magic, on repose notre pépite, histoire de ne pas se retrouver avec une blessure inutile à la reprise de la saison. Un peu plus discret que le Jalen texan, Suggs s’est tout de même montré très intéressant à Vegas, lui qui a affronté des rosters prometteurs comme les Warriors ou les Cavs du numéro 2 de la Draft Evan Mobley. Pareil, beaucoup de flow sur le terrain, un handle bien sympa, un énorme putback face à Cleveland et une ligne de stats plus que correcte (15,3 points, 6,3 rebonds et 1,7 interception à 41,5% au shoot). En même temps quand Cole Anthony balance des briques à tout va, à côté ton 35,7 % à 3-points c’est l’équivalent de Steph Curry. En tout cas, quand on voit ces premières perf’, il y a de quoi séduire Minnie dès ses débuts en NBA. Allez, on met la main dans la glace, on attend patiemment les entraînements en septembre et il faudra ensuite nous montrer ce que ça donne face à des vraies équipes, parce qu’on vous aime bien les gars hein, mais bon… la Summer League quoi tu connais.

Plus de peur que de mal pour Jalen² qui devraient vite récupérer de ces petites blessures. Au moins, on voit clairement que les franchises ne veulent prendre aucun risque avec leurs deux pépites. Avantage à Green sur ces premiers matchs de Summer League, mais Suggs n’aura pas à rougir de ses débuts pour autant. Enfin bref, messieurs, on se retrouve en octobre.

Source texte : ESPN