Summer League

Huit matchs étaient au programme cette nuit, on n’a pas vu les huit mais on était debout une bonne partie de la nuit. Par ici pour le résumé de cette soirée de basket à Vegas !

Les scores

Ce qu’il faut retenir

Le frère d’Evan Mobley et le frère de Larry Nance Jr. ont joué pour les Cavs.

Le frère de Darius Garland et la soeur de Jarrett Allen n’ont pas joué.

Jalen Hood-Schifino peut lâcher de vrais caviars de la rue.

Brandon Miller a – encore – déchiré (5/18)

Jabari Smith Jr. s’est – encore – pris pour LeBron James

Scoot Henderson n’a pas joué (épaule)

Victor Wembanyama a lâché sa première mixtape

Mais c’est le dénommé Michael Devoe qui a joué les héros pour les Blazers

Au contraire de Malaki Branham, auteur d’un délicieux 1/17 au tir

Toujours un bonheur de voir la dégaine de Brady Manek sur un terrain

Le trio Seabron / Daniels / Hawkins a eu raison des Warriors

Les Français de la nuit

2 points, 1 rebond, 4 passes et 1 steal pour Malcolm Cazalon, qui a longtemps couru après ses premiers points

Bilal Coulibaly a été impressionnant des deux côtés du terrain et il a même envoyé quelques highlights

Victor Wembanyama est passé aux choses sérieuses face aux Blazers

Sidy Cissoko a encore été bon, et il a même ouvert son compteur en attaque

Rayan Rupert a rectifié le tir niveau intensité et il a apporté son énergie en attaque et en défense

Ismael Kamagate était titulaire avec les Nuggets et il joué 19 minutes (4 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres)

Yves Pons n’a pas joué avec les Hawks

Quelques highlights

Jalen Hood-Schifino no-look dime.

Maxwell Lewis corner three.@Lakers 2023 draft picks connect 🤝

Watch LIVE on ESPN2 pic.twitter.com/n9ospga3HG

— NBA (@NBA) July 9, 2023

Kennedy Chandler throws it down 😤

Watch the #NBA2KSummerLeague on NBA TV: https://t.co/1vi3UqGwwk pic.twitter.com/BwdGM1wFK9

— NBA (@NBA) July 9, 2023

CAM WHITMORE ELEVATES 🤯

Watch the No. 20 pick in action LIVE on ESPN2! pic.twitter.com/AKOxkupFxu

— NBA (@NBA) July 9, 2023

Tari Eason finds Jabari Smith Jr. 🔥

Smith Jr. up to 20 PTS in the first half on ESPN2!#NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/piq8wg55Lj

— NBA (@NBA) July 9, 2023

Ausar Thompson dime 🥽

James Wiseman slam 😤

LIVE on ESPN2 pic.twitter.com/9xdk6KYonp

— NBA (@NBA) July 9, 2023

JABARI THREE FOR 35 💦

Watch LIVE on ESPN2! pic.twitter.com/lsPsl85WTO

— NBA (@NBA) July 9, 2023

Bilal Coulibaly tough and-1 😤

Great finish by the No. 7 overall pick on NBA TV! pic.twitter.com/ndddnVdYfd

— NBA (@NBA) July 9, 2023

Pardon, Bilal Coulibaly ?! pic.twitter.com/7CaleNDzFj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2023

It’s halftime in Wizards-Celtics. Bilal Coulibaly is looking good and doing more on offense with 9 pts (4-8 FG), 4 reb, blkpic.twitter.com/w6omkFTaTk

— Chase Hughes (@chasedcsports) July 10, 2023

Wemby hits the SMOOTH pull-up 💦

LIVE on ESPN2 pic.twitter.com/QIjlf9rfD4

— NBA (@NBA) July 10, 2023

Wemby keeps it alive.

Wemby slams it home.

No. 1 overall pick Victor Wembanyama heating up in the #NBA2KSummerLeague on ESPN2! pic.twitter.com/1zbAqj3BlT

— NBA (@NBA) July 10, 2023

Wemby slam !pic.twitter.com/m4adNrLgUG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2023

JD DAVISON TAKES FLIGHT 🤯 ✈

Watch on NBA TV pic.twitter.com/jiN3dlVppz

— NBA (@NBA) July 10, 2023

AND-1. FLEX. WEMBY LOCKED IN 🔒#NBA2KSummerLeague on ESPN2 pic.twitter.com/B07rxIFrii

— NBA (@NBA) July 10, 2023

Le programme de ce soir