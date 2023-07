Les Sixers avaient jusqu’à 6h du matin ce lundi pour matcher l’offre faite par Utah à Paul Reed, agent libre restreint. Il nous a fait attendre, mais Daryl Morey s’est finalement s’aligné sur les 23 millions de dollars sur 3 ans proposés à leur intérieur.

Pas de nouveau départ supplémentaire du côté de Philadelphie ! Après avoir perdu George Niang, Shake Milton et probablement James Harden, on a cru que les Sixers allaient continuer leur Free Agency bien difficile en laissant filer Paul Reed à Utah. Mais ils se sont finalement alignés sur l’offre du Jazz afin de conserver leur… quatrième pivot !

The 76ers are matching Paul Reed’s three-year, $23M offer sheet with the Jazz, sources tell ESPN. Per sheet’s terms, Sixers must guarantee last two years of Reed’s deal if they win the opening round of playoffs this season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 10, 2023

Joel Embiid, Mo Bamba, Montrezl Harrell et désormais Paul Reed… quatre pivots, ça fait beaucoup là non ? Oui, mais il n’était pas question pour les Sixers de lâcher leur pépite qui s’est révélée la saison dernière. Auteur de 4,2 points et 3,8 rebonds en 10,9 minutes par match de moyenne en saison régulière, c’est surtout lors de la série face aux Nets que Reed s’était monté intéressant avec de belles minutes pour remplacer ou faire souffler Joel Embiid. Pas facile de faire son trou à un poste occupé par le MVP himself, mais PR a montré qu’il pouvait avoir sa place dans cette équipe de Philly.

Paul Reed, mesdames et messieurs.pic.twitter.com/gmPYKCLrg9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2023

Mais le 58eme choix de la Draft 2020 va encore devoir le prouver car la concurrence sera rude pour gratter du temps de jeu sur les minutes de repos de Jojo. Avec Montrezl Harrell, qui l’a déjà un peu barré la saison dernière, et Mo Bamba sur son poste, Paulo devra rapidement confirmer ses progrès s’il veut conserver sa place dans la rotation. D’autant que seule sa première année de contrat est garantie, les deux autres ne le seront que si les Sixers atteignent les demi-finales de conférence… soit leur plafond sous l’ère The Process.

Cette condition avait était imposée par le Jazz, un move très malin de la part du boss Danny Ainge pour se laisser de la flexibilité tout en mettant Philly sous pression pour matcher l’offre. En effet, Paul Reed avait peu de chances de passer un tour avec Utah, ce qui aurait laissé le choix à la franchise de le conserver, ou non, à l’issue de la saison. En revanche, les demies de conf’ semblent bien plus accessibles pour les Sixers, ce qui laisse de grandes chances à l’intérieur de voir son contrat garanti. Ainge espérait que cette condition embête Morey au point de laisser partir sa pépite, mais il n’en a rien été : Philly conserve Reed, même si cela lui demande de passer au-dessus de la Luxury Tax.

Fin du suspens, Paul Reed reste donc à Philadelphie ! Une décision qui paraît logique au regard de ses belles performances la saison dernière, mais qui met les Sixers dans une situation délicate avec quatre joueurs sur le poste de pivot et la taxe de luxe à payer. Next man up, monsieur James Harden pour qui il va rapidement falloir trouver une solution !

