Entre deux highlights de Lester Quinones ou Frankie Ferrari, la NBA ne s’arrête pas de tourner. Grant Williams a rejoint les Mavericks dans un sign and trade et quelques minutes plus tard c’est donc Mo Bamba qui a changé de crèmerie, direction Philadelphie pour un an !

Ça bouge à Philadelphie, même si on s’attendait plutôt à une Woj Bomb concernant James Harden et qu’il faudra par conséquent attendre encore un peu. La news de la nuit ? Elle renvoie à Mo Bamba, ancien espoir du Magic parti la saison passée chez les Lakers sans avoir réussi à s’y imposer, faute de temps et faute d’une santé suffisamment solide.

Free agent C Mo Bamba has agreed on a one-year deal with the Philadelphia 76ers, @PrioritySports’ Mark Bartelstein and agent Greer Love tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2023



Sixième choix de la Draft 2018, Mo Bamba n’a jamais réussi à transposer en NBA ses incroyables qualités athlétiques, même si, attention, on ne parle pas non plus d’un peintre en bâtiment tombé par hasard sur un parquet. Mo Bamba en cinq saisons c’est 7,5 points, 5,8 rebonds et 1,3 contre de moyenne, et un profil de défenseur très solide, devenu avec le temps un role player utile et ce n’est peut-être pas plus mal.

Avec les Sixers son rôle semble en tout cas très clair : backer Joel Embiid sur les 10 minutes qu’il passe sur le banc chaque soir. Les Sixers semblent également compter sur Paul Reed dans leur rotation, sur un jeu plus small ball néanmoins, mais Nick Nurse possède donc désormais sa team d’intérieurs et va pouvoir commencer à se projeter un peu. A se projeter en demi-finales de conférence probablement mais ça, c’est encore un autre sujet.