Une fois n’est pas coutume, cette nuit on s’est régalé devant de la Summer League. Bon, “régalé” le terme est peut-être un peu fort et appuyé par le fait que le 6 juillet on prend en général ce qu’on nous donne, mais, vraiment, ce Grizzlies – Thunder était plutôt cool, et on vous explique pourquoi.

Les stats de cette petite douceur estivale c’est juste ici

Pourquoi ce match était-il aussi intéressant (voire plus) que certains matchs de saison régulière ? Déjà parce que quelques uns des protagonistes sont déjà de vrais joueurs NBA. Ça aide. David Roddy et Jake LaRavia pour les Grizzlies, l’intégralité du starting five du Thunder, bref ça joue au basket de bonne heure dans ce match et c’est tant mieux.

On surveille le duel entre la Licorne Chet Holmgren et le buffle Kenneth Lofton Jr., mais c’est ailleurs que le régal a lieu avec un énorme premier quart de Jake LaRavia, espèce de smoothie au potentiel athlétique assez étrange, et de Tre Mann, qui n’a décidément rien à faire ici. Premières rotations, Ousmane Dieng se démarque mais pas Joel Ayayi, GG Jackson mérite bien les initiales de son prénom et Frankie Ferrari a déjà remporté l’award du combo look/blase le plus incroyable de l’été.

Non content d’être le meilleur intercepteur de l’histoire de la NCAA, Jacob Gilyard termine son match avec 7 steals, record de la compétition égalée, au soir d’un match qui aura finalement vu les Grizzlies l’emporter, comme si ça intéressait quelqu’un. Ce qui nous intéresse, nous, c’est d’avoir vu un Chet Holmgren parfois brouillon en attaque mais déjà tellement efficace (et badass) en défense, deux équipes qui envoient un peu de jeu et quelques gros highlights, merci messieurs Mann et Jackson notamment.

CHET DENIES IT AT THE RIM 🚫

Huge block by Chet Holmgren in the Salt Late City Summer League, LIVE on NBA TV and the NBA App: https://t.co/LDfT93bQhD pic.twitter.com/Dm40poLtk7

— NBA (@NBA) July 6, 2023

Deux équipes qui rejoueront demain soir pour la dernière fois avant de s’envoler pour Vegas, deux équipes avec déjà quelques certitudes, notamment celle de pouvoir compter sur un réservoir stylé. Et nous ? Bah on a passé une bonne soirée, voilà, c’était à signaler.