Une nuit de Summer League, rien de mieux après s’être mangé une roquette dans la lucarne par un marmot de 16 piges ? Sans doute pas, mais on a quand même eu droit à une magnifique sortie d’Ousmane Dieng du côté de Salt-Lake City, avec la victoire pour le Thunder et une ligne à 20 points, 5 rebonds et 5 passes pour le français. C’est l’heure du résumé !

Ousmane Dieng en mode gala

Le Thunder a remporté son match de la nuit face au Jazz, une victoire large (98-75) permise par un duo Ousmane Dieng (20 points, 5 rebonds, 5 passes) – Dillon Jones (21 points, 7 rebonds, 4 passes) de feu. Après avoir été remercié par Vincent Collet durant la préparation de l’Équipe de France aux Jeux Olympiques, Dieng a filé rejoindre l’équipe de Summer League du Thunder et cela lui réussit. Ne reste plus qu’à poursuivre les efforts pour taper dans l’oeil de Mark Daigneault et enfin prétendre à un rôle concret la saison prochaine en NBA.

Dillon Jones (’24 No. 26 pick) and Ousmane Dieng (’22 No. 11 pick) combine for 41 PTS to lead the @okcthunder to the Salt Lake City Summer League victory!

Jones: 21 PTS | 7 REB | 4 AST

Dieng: 20 PTS | 5 REB | 5 AST pic.twitter.com/JpIYVh0a1O

— NBA (@NBA) July 10, 2024

Zach Edey absent, mais un beau game winner pour les Grizzlies

Non-partant pour le match avec les Grizzlies en raison d’une décision du staff visant à le préserver physiquement, Zach Edey a quand même pu s’amuser en regardant son équipe prendre la victoire au buzzer contre les Sixers. L’auteur du floater de la win ? Jaylen Wells, le 39e choix des Grizzlies à la Draft 2024. Régalez-vous !

39TH PICK JAYLEN WELLS SINKS THE BUZZER-BEATER TO WIN IT FOR MEMPHIS! 🔥 pic.twitter.com/4zjQBskxH6

— NBA (@NBA) July 10, 2024