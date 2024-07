Paris 2024 – prépa : Team USA vs Canada, cette nuit à 4h30 !

Après un petit match d’entrainement face à la select team ce lundi, Team USA attaque les choses sérieuses avec le premier de ses cinq matchs de préparation pour les JO. Ce sera cette nuit, à 4h30, du côté de Vegas, face à un adversaire de choix : le Canada !

Il y aura un peu de revanche dans l’air ce soir dans le Nevada. Un peu moins d’un an après que le Canada ait privé Team USA d’une médaille au Mondial, les deux nations se retrouvent pour un match amical. Une rencontre qui n’aura pas grand-chose de semblable à la dernière. Si le Canada présente un effectif quasiment similaire, hormis Jamal Murray, c’est loin d’être le cas pour Team USA. Sur les douze joueurs qui ont perdu face à ces mêmes Canadiens l’été passé, seuls Tyrese Haliburton et Anthony Edwards sont toujours là. Pour le reste, l’Oncle Sam a envoyé l’armada avec ses plus grandes stars et un effectif 8 étoiles à chaque poste.

Cette affiche sonne comme une finale des Jeux olympiques, mais elle sera surtout l’occasion pour les deux équipes de travailler leurs automatismes et de gagner en rythme à moins de trois semaines du début de la compétition. C’est d’autant plus important pour Team USA, qui ne peut pas vraiment s’appuyer sur un gros vécu commun contrairement au groupe de Jordi Fernandez. Dillon Brooks a d’ailleurs expliqué qu’il avait hâte de voir le collectif canadien se tester face à Team USA.

Si le résultat final n’aura pas une grande importance, une victoire maitrisée de l’une ou l’autre des équipes enverrait certainement un message à la concurrence vu le statut de ces deux nations et la probabilité de les voir jouer le podium en août à Paris.

Pour ce match de gala, on notera l’absence de Kevin Durant, qui a débuté sa préparation avec une petite blessure et qui ne pourra pas tenir sa place. Il sera intéressant de voir quel cinq Steve Kerr met en place, même si on se doute que Curry, James et Embiid seront très certainement alignés. Reste à voir qui les accompagnera.

Après cette rencontre face au Canada, Team USA s’envolera pour Abu Dhabi, où elle affrontera l’Australie et la Serbie les 15 et 17 juillet. Elle finira sa préparation à Londres avec un double affrontement contre le Soudan du Sud (20 juillet) puis l’Allemagne (22 juillet).