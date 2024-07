Légèrement touché au mollet, Kevin Durant ne peut pas participer au début de la préparation avec Team USA. Et on ne devrait donc pas le voir face au Canada mercredi soir.

Les Avengers seront probablement privés de l’un de leurs super-héros demain soir.

D’après Shams Charania de The Athletic, la blessure au mollet de Kevin Durant demande une bonne semaine de rééducation, ce qui l’empêchera d’être sur le parquet face au Canada à Las Vegas ce mercredi.

“I’m told this (calf strain) is going to need about a week of rehab/recovery, so it’s likely Kevin Durant will be out for Team USA’s exhibition game on Wednesday against Canada.”@ShamsCharania gives an update on KD's recent injury pic.twitter.com/6Gxtv3AwKC

— The Rally (@TheRally) July 8, 2024

La blessure ne serait pas sérieuse et Kevin Durant devrait ainsi être opérationnel pour le début des Jeux Olympiques fin juillet. Mais en attendant, Team USA ne prendra évidemment aucun risque avec KD, bientôt 36 ans et pas étranger aux pépins physiques. Petite blessure ou pas, il faut toujours faire attention avec les bobos au mollet. On ne serait pas surpris de voir Durant manquer plusieurs rencontres de préparation.

Pour rappel, après le Canada, Team USA jouera l’Australie (15 juillet) et la Serbie (17 juillet) à Abu Dhabi, puis le Soudan du Sud (20 juillet) et l’Allemagne (22 juillet) à Londres.

__________

Source texte : Shams Charania