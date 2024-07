Alors que les Bulls cherchent toujours à transférer Zach LaVine, les candidats ne sont pas légion. Pour faciliter les négociations, Chicago serait prêt à attacher au moins deux seconds tours de draft au joueur.

Il y a deux ans, Zach LaVine était un arrière All-Star avec près de 26 points de moyenne et 40% de réussite à 3-points. Ses capacités athlétiques comme ses qualités offensives faisaient de lui un des tous meilleurs slashers de la ligue, alors que balancer 10 bombinettes du parking dans un seul match était aussi une corde à son arc.

Mais quand on entend parler de Zach LaVine aujourd’hui, sa valeur sur le marché des transferts se rapproche plutôt d’un joueur de banc dont personne ne veut. En cause, son immense contrat (138 millions sur les trois prochaines années) et son historique de blessure.

Selon le journaliste Joe Cowley (Chicago Sun-Times), les Bulls chercheraient toujours une porte de sortie à leur numéro 8. Mais loin de trouver preneur, la franchise serait contrainte d’attacher des seconds tours de draft à leur ancienne star pour faciliter son départ. On en est là.

Ces seconds tours de draft, Chicago les a obtenus dans le sign-and-trade de DeMar DeRozan. Seule maigre consolation contre la perte d’un autre ex-All-Star de l’effectif, les taureaux disposent de deux petits seconds tours via les Kings. Mais plutôt que de les utiliser dans un futur lointain, les Bulls devraient les donner en tant que “bons gratuits” à la franchise charitable qui accepte Zach LaVine. On en est là (encore).

Les dernières rumeurs n’évoquent même pas encore de discussions avancées avec une franchise. Pour le moment, rien ne dit que Chicago ne sera pas forcé de garder LaVine pour encore un moment. Pas le mieux pour une équipe qui rêve de lancer sa reconstruction. Les fans de l’Illinois se régalent (non).

