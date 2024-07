Ce mercredi, Team USA va jouer son premier match de préparation pour les Jeux Olympiques. En face ? Le Canada, médaillé de bronze au dernier Mondial. Dillon Brooks a déjà la bave aux lèvres.

Très performant il y a un an, Dillon Brooks était l’une des raisons de l’excellent parcours du Canada à la dernière Coupe du Monde. Il avait notamment été sensationnel dans le match pour la troisième place, plantant 39 points contre… Team USA.

Les joueurs de Team USA, Dillon va les retrouver mercredi soir à Las Vegas dans le cadre de la préparation aux JO. Certes, mis à part Anthony Edwards et Tyrese Haliburton, ce ne seront pas les mêmes gars en face, mais la mentalité de Brooks n’a pas changé. Le pitbull des Houston Rockets a bien l’intention de rendre la vie difficile à l’armada américaine (via The Athletic).

“Je prends ce match comme les autres, mais je suis fidèle à moi-même, je veux envoyer un message. Je serai prêt. L’équipe du Canada sera prête et on va y aller pied au plancher, puis on regardera la vidéo pour voir ce qu’on peut mieux faire.”

On le connaît bien Dillon, il ne baisse les yeux devant personne et ne sera pas intimidé par la dream team d’en face. Bien au contraire. Durant sa carrière NBA, Brooks n’a pas hésité à trashtalker voire s’embrouiller avec les meilleurs, notamment un certain LeBron James. Il vit pour ça, même si cela a pu lui jouer des tours. Ce n’est pas maintenant qu’il va changer.

Dillon Brooks, never one to shy away from a superstar challenge or a sound bite, has a message for LeBron James, Stephen Curry, and Team USA ahead of Wednesday’s Olympics exhibition against Canada.

The Canadians are coming — again.

✍️ @sam_amickhttps://t.co/utvSzDpcbr pic.twitter.com/LDENRWFMVX

— The Athletic (@TheAthletic) July 9, 2024

Aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, R.J. Barrett, Lu Dort et Cie, Dillon Brooks a confiance en la capacité du Canada à faire transpirer Team USA, que ce soit en prépa ou lors des JO. Il le dit lui-même, “on veut la médaille d’or”, peu importe l’effectif effrayant mis en place par USA Basketball. LeBron, Curry, Durant machin chouette, rien à f*utre.

“Ils ont ramené de nouveaux joueurs, qui ont annoncé leur volonté de venir après notre victoire dans le match pour le bronze (au Mondial 2023). Vous savez, je suis content qu’ils jouent parce qu’on pourra tester nos talents face à eux. Ce sera fun.” – Dillon Brooks

Fun, peut-être un peu houleux aussi, et surtout très compétitif. Rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi (4h30) pour un premier choc qui promet beaucoup !

Source texte : The Athletic

