Dans le dernier épisode de Podcast P, Paul George s’est lâché et a raconté les coulisses de son histoire avec les Los Angeles Clippers. Après les négociations autour de son départ, l’ailier a parlé de son arrivée dans la Cité des Anges. Il s’avère qu’il aurait pu jouer beaucoup plus au Nord.

Nous sommes à l’été 2019 et un dilemme se pose pour Kawhi Leonard. L’ailier vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière sous les couleurs des Toronto Raptors et de porter la franchise vers un premier titre en NBA. Sauf qu’il est agent libre et que malgré son attachement nouveau au Canada, il rêve d’évoluer dans sa Californie, là où il a grandit.

Les Los Angeles Clippers débarquent avec une offre, le choix est cornélien, mais une certitude reste : Kawhi Leonard veut former un duo d’ailier exceptionnel avec Paul George à ses côtés. Selon le nouveau joueur de Philadelphia Sixers dans son podcast, le duo a failli allier ses forces dans l’Ontario.

“J’étais proche d’aller à Toronto. On hésitait entre les Clippers et Toronto, mais au final les Clippers ont mis en place un meilleur package pour m’obtenir, ce qui m’a envoyé à Los Angeles. Mais j’étais proche, il allait resigner à Toronto et nous allions y aller.”

Paul George says he and Kawhi were “close” to teaming up in Toronto instead of the Clippers

Better decision to go to LA? 👀 (via @PodcastPShow) pic.twitter.com/6TeAfFQlbl

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 8, 2024

La proposition de Los Angeles à Oklahoma City autour de Shai Gilgeous-Alexander et d’une pelleté de picks de draft a donc fait la différence. Quelques années plus tard, quelque chose nous dit que Sam Presti ne regrette en rien cette opération. Mais cette anecdote de Paul George nous montre que Kawhi Leonard avait bien considéré le fait de rester à Toronto après son année magique et que cette hésitation n’était pas qu’une apparence. C’est le destin de Paul George qui a entraîné le sien, pas l’inverse.

Personne ne peut savoir ce qu’aurait donné l’association de ces deux stars au Canada. Seraient-ils restés en bonne santé ? Auraient-ils pu aller chercher le back-to-back en compagnie notamment de Kyle Lowry, Fred VanVleet et Pascal Siakam ? Personne ne saura jamais, mais les fans des Raptors ont désormais le droit d’y penser et de le fantasmer.

Source texte : Podcast P