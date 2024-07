Après cinq ans à Los Angeles, Paul George a décidé de rejoindre les 76ers lors de la Free Agency 2024. Dans le dernier épisode de son podcast, l’ailier se livre et explique les raisons pour lesquelles sa prolongation chez les Clippers n’a pas été possible.

Nouveau maillot des 76ers sur le dos, avec son numéro 8 flambant neuf, Paul George a enregistré un nouvel épisode de sa série Podcast P, lancée l’an dernier. Comme rarement observé chez un joueur NBA ayant récemment déménagé, George a longuement livré son point de vue en détaillant les différentes phases de négociations de sa prolongation de contrat. Selon lui, l’attitude de la direction des Clippers a rendu un départ inéluctable.

Phase 1 :

“Je n’ai jamais voulu quitter Los Angeles (…) Leur première proposition était, je pense, un peu irrespectueuse. C’était 60 millions sur 2 ans. C’est fou. Je ne signe jamais ça”.

Natif de la région de Los Angeles et installé dans la cité des Anges depuis l’été 2019, Paul George n’avait pas particulièrement envie d’explorer d’autres horizons. Selon lui, aucun problème ni sportif ni extra sportif ne laissant présager une quelconque ombre au tableau à l’aube de la saison 2023-24.

Or, au mois d’octobre, les premières discussions à propos de sa prolongation de contrat ne partent pas dans la direction qu’il espérait. Refusant nettement un offre initiale autour de 60 millions de dollars sur 2 ans, PG13 tente de négocier un contrat plus long au tarif plus élevé, mais la franchise est réticente pendant plusieurs semaines. Selon le joueur, les Clippers ne montent que jusqu’à 44-45 millions l’année pendant 2 ans, ce qu’il juge insuffisant.

Phase 2 :

“Donnez-moi juste ce que Kawhi a eu {ndlr, 152,4 millions de dollars sur 3 ans}”

Au début du mois de janvier, les Los Angeles Clippers annoncent la prolongation de leur star Kawhi Leonard pour 152,4 millions de dollars sur 3 ans. Alors que les négociations patinent toujours de son côté, Paul George demande au front-office un deal similaire, proche de 150 millions sur 3 saisons.

Néanmoins, face au nouveau refus de la franchise, il décide de cesser toutes les discussions peu avant la All-Star break. George ne souhaite pas que ces désaccords affectent une fin de saison sous pression, et tout est reporté à plus tard. Malgré la bonne forme de PG13 et une santé resplendissante (74 matchs joués sur 82 en régulière, 6/6 Playoffs), les Clippers sont éliminés au premier tour par Dallas.

Phase 3 :

“Maintenant, ils parlent de 150 millions sur 3 ans (…) C’est dommage qu’on ait dû en arriver là mais bon, au moins on peut avoir une conversation.”

Les négociations entre les deux parties reprennent à la suite de l’élimination des Clippers en Playoffs. Grâce à une saison réussie sur le plan individuel, l’ailier obtient une proposition proche de celle reçue par Kawhi Leonard quelques mois plus tôt. Mais afin de protéger ses arrières, Paul George tente d’ajouter une nouvelle condition au deal : une clause de non-transfert.

Le front-office de Los Angeles ne cède pas à la demande du joueur, qui refuse de parapher en bas de la page sans la clause. Alors que le discours de la franchise était centré sur un futur à long-terme, PG13 formule un ultimatum : faute de clause, contrat classique pour 212 millions sur 4 ans. La réponse de Steve Balmer (propriétaire) et Lawrence Frank (président) est toujours la même : nouveau refus face à la gourmandise de l’ailier.

“Je pensais avoir suffisamment bien joué et avoir mérité cela (…) J’adore Steve {Balmer}, j’adore Lawrence {Frank}, mais à ce moment-là, je ne me sentais pas bien de revenir avec ce type d’énergie et d’être à l’aise en jouant à Los Angeles.”

Après cet ultime refus, Paul George explique s’ouvrir à l’idée d’explorer le marché des agents libres. Il s’est finalement engagé avec les Philadelphia 76ers pour 212 millions de dollars sur 4 ans, c’est-à-dire le dernier montant refusé par les Clippers.

Dans un entretien de plus d’une heure, Paul George donne également son ressenti sur son futur à Philadelphie ou sa relation avec Kawhi Leonard. Bien que le public n’entende qu’une partie de l’histoire, les détails sont toujours instructifs.

Source texte : Podcast P