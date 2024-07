Candidat surprise pour devenir coach des Lakers ces dernières semaines, Dan Hurley a finalement décidé de prolonger son aventure avec UConn. La valeur de son attachement aux Huskies ? Minimum 20 millions de dollars.

20 millions, c’est en effet la différence entre l’offre des Lakers cet été et le montant de la prolongation signée par Dan Hurley avec UConn.

Si l’on en croit ESPN, Hurley a signé un nouveau contrat de six ans et 50 millions de dollars avec l’université du Connecticut. Les Lakers lui en avaient offert 70 sur la même durée.

Dan Hurley declined a 6-year, $70 million offer from the Lakers and instead signed a 6-year, $50 million extension with UConn Men's Basketball, per @AdamZagoria pic.twitter.com/1MfDFRxUzn

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 8, 2024

Le nouveau contrat de Dan Hurley avec les Huskies l’emmène jusqu’en 2030. Il touchera un peu plus de 8 millions de dollars à l’année, sans les potentielles primes qui pourraient tomber en cas de bons résultats lors des années à venir. Pour rappel, UConn est double champion NCAA en titre et visera un three-peat historique en 2025.

Intrigué par l’offre des Lakers durant l’intersaison, Dan Hurley avait envisagé de prendre l’un des postes les plus prestigieux du sport américain, mais a finalement décidé de rester dans sa zone de confort, lui qui représente tout simplement le visage du basket universitaire aujourd’hui.

Les Lakers, eux, ont choisi de se tourner vers J.J. Redick.

__________

Source texte : ESPN