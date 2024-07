Summer League – California Classic : Stephon Castle et les Spurs collent une rouste à la Chine

Après Salt Lake City, c’est à Sacramento que s’est déroulée la seconde partie des matchs de Summer League de la nuit. Au programme ? Deux alléchants (bof) matchs : Hornets – Kings et Spurs – Chine. San Antonio n’a d’ailleurs pas fait de détail contre l’Empire du Milieu, Stephon Castle s’est régalé (18 points, 6 rebonds, 5 passes)

Stephon Castle et les Spurs fracassent la Chine

Essayer d’oublier l’absence de qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en allant cogner des équipes de Summer League. En soi, l’idée n’est pas si mauvaise. Sauf quand on se fait marbrer par chaque bande de jeunots qui passe sur le parquet. Cette nuit, la Chine n’a pas tenu le regard face aux Spurs de Stephon Castle (89-67). Le rookie, attendu pour former un beau duo du futur avec Victor Wembanyama du côté de San Antonio, a planté 18 points, 6 rebonds et 5 passes sur la truffe des chinois.

The No. 4 pick @StephonCastle slams it through traffic!

🏀 Spurs-China

☀️ California Classic on NBA TV pic.twitter.com/j203GtQJpa

— NBA (@NBA) July 10, 2024

Bryce McGowens allume les Kings pour le compte des Hornets

Dernier match de la nuit, Hornets – Kings. Que dire ? Tidjane Salaün n’a pas participé (comme pour le reste de cette Summer League, il commencera à Las Vegas), et ça nous rend profondément triste. Ah si, d’autre ? Bryce McGowens colle 29 points, et c’est bien pour ça qu’on aime cette compétition si particulière.

Charlotte’s 2022 second rounder Bryce McGowens scores an efficient 29 PTS to help the @hornets secure the win in the California Classic!

29 PTS | 5 REB | 52.9 FG% pic.twitter.com/wJeKDbawQW

— NBA (@NBA) July 10, 2024