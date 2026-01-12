Les Raptors, une équipe à surveiller sur le dossier Ja Morant

Depuis ce week-end et l’annonce des intentions de Memphis, prêt à transférer Ja Morant, les rumeurs autour de ce dernier s’accumulent. Les Raptors pourraient notamment tenter un gros coup.

D’après plusieurs insiders, de Marc Stein à Jake Fischer en passant par John Hollinger (The Athletic) et Bobby Marks (ESPN), la franchise de Toronto va se montrer agressive sur le marché des transferts après sa belle première partie de saison (24 victoires, 16 défaites), elle qui est quatrième dans une Conférence Est très ouverte.

Alors que Trae Young vient d’être envoyé à Washington et qu’Anthony Davis est de retour à l’infirmerie, c’est vers Ja Morant que les Raptors pourraient se tourner.

Rival teams around the NBA believe the Raptors are facing some win-now pressure.

Because of this it’s believed Toronto “might decide to make a trade play” for Ja Morant.

per @TheSteinLine pic.twitter.com/mbpbzMHv8W

— NBA Retweet (@RTNBA) January 11, 2026

Toronto semble prêt à se séparer d’Immanuel Quickley, pas forcément des plus convaincants aux Raptors (16 points et 6 passes de moyenne, contrat de 162 millions sur cinq ans), pour l’inclure dans un package avec du capital draft (un choix de premier tour de Draft 2026) et/ou des jeunes joueurs à potentiel (Ochai Agbaji, Collin Murray-Boyles, Ja’Kobe Walter). Cela peut convaincre les Grizzlies à défaut d’offre supérieure.

Une arrivée potentielle de Morant aux Raptors ferait de ces derniers une équipe particulièrement intrigante à l’Est. Ja, Scottie Barnes, Brandon Ingram et R.J. Barrett, y’a de quoi avoir quelques ambitions même si les craintes sur le spacing en attaque seront loin de s’envoler. Et comme le rappelle John Hollinger, l’actuel coach de Toronto Darko Rajakovic était dans le staff de l’ancien entraîneur des Grizzlies, Taylor Jenkins.

Les Dinos sont une franchise qui aime tenter des paris (Brandon Ingram, Kawhi Leonard…) : si Morant peut profiter d’un changement d’environnement pour redevenir un difference-maker offensif, et par la même occasion booster l’attaque canadienne, attention les yeux.