Ca s’active dans la Grande Pomme. Les deux joueurs français Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet sont cités comme disponible dans certaines discussions de trade du côté de New York. Les Knicks sont à la recherche d’un joueur de rotation pour remplacer le Dancing Bear.

C’est l’une des grandes déceptions côté français cette saison. La mayonnaise ne semble n’avoir jamais pris entre Guerschon Yabusele et les Knicks. L’intérieur ne semble pas faire partie des plans de Mike Brown avec seulement 9 minutes de moyenne et un apport de 3 points et 2 rebonds à 41% au tir et 34% du parking.

Le message est clair : on ne dynamite pas le noyau, mais on regarde ce qui peut améliorer l’équilibre de l’effectif pour la deuxième partie de saison. Par chance (pour les Knicks), Yabusele dispose d’un contrat facilement transférable (11 millions de dollars sur deux ans) et qui intéressera forcément du monde. New York ne dispose pas d’une grande masse salariale et devront se contenter de petits bricolages pour améliorer l’effectif en vue du printemps prochain.

The Knicks have made Guerschon Yabusele available in trade talks, per @TheSteinLine

“The Knicks entered Sunday’s play at 6-7 since defeating San Antonio in the Dec. 16 Cup final in Las Vegas. League sources say that Guerschon Yabusele and Pacome Dadiet are available before the… pic.twitter.com/I0FvJwHP9s

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 11, 2026

Le nom de Pacôme Dadiet circule aussi comme un asset qu’on peut inclure en complément. Dadiet n’avait déjà pas de temps de jeu sous Tom Thibodeau et n’en a pas particulièrement plus sous Mike Brown. Déjà dans des discussions de trade cet été, le jeune français pourrait servir de pièce complémentaire dans un échange d’ici la deadline du 5 février.

Source : Marc Stein