Michael Porter Jr., un transfert inévitable avant le 5 février ?

Parmi les joueurs calibre All-Star qui pourraient bouger d’ici la trade deadline du 5 février prochain, il y a Michael Porter Jr.. Le joueur des Nets – auteur de sa meilleure saison en carrière – risque bien d’animer le marché des transferts.

Arrivé à Brooklyn cet été en provenance de Denver, MPJ va-t-il bientôt devoir refaire ses valises ?

C’est un scénario dont les dirigeants semblent parler de plus en plus dans les couloirs de la NBA. D’après John Hollinger de The Athletic, un transfert de Michael Porter Jr. avant la deadline est même une certitude.

REPORT: Michael Porter Jr. is a “lock” to be traded before the trade deadline, per @johnhollinger pic.twitter.com/kSZML1ePH4

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 10, 2026

D’autres insiders bien informés, comme Marc Stein, ne sont pas aussi définitifs mais vous avez saisi le mood : les rumeurs autour de MPJ vont s’accumuler dans les quatre semaines à venir.

Et pour cause : si les Nets veulent récupérer la meilleure contrepartie possible pour Porter Jr., c’est sans doute maintenant qu’il faut le transférer. L’ancien joueur des Nuggets n’a en effet jamais eu une cote aussi élevée. Il tourne à 26 points, 7 rebonds et 3 passes de moyenne cette saison, à 49% au tir dont 40% à 3-points et 83% aux lancers-francs. Une contribution de All-Star qui laisse penser que MPJ peut aider une équipe ambitieuse (Warriors, Pistons…) ou désespérée (Bucks) à franchir un cap en deuxième partie de saison.

En pleine reconstruction, Brooklyn cherche encore à déterminer qui sera le véritable pilier de la franchise dans les années à venir. Porter Jr. a « déjà » 27 ans ainsi qu’un gros historique de blessures derrière lui, et il n’est pas un « franchise player » malgré sa superbe saison 2025-26. Accumuler des assets en échange de ses services, en plus d’affaiblir l’équipe sur le court terme pour bien se placer à la Draft 2026, peut être un plan à suivre chez les Nets.

La franchise new-yorkaise pourrait aussi décider d’attendre l’intersaison avant d’envisager un transfert de MPJ. Pour rappel, l’ailier entrera dans sa dernière année de contrat en 2026-27 (40 millions de dollars).