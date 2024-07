C’était l’un des effectifs de la Summer League qui tardait le plus à paraître, le voici enfin dévoilé ! Le roster du Oklahoma City Thunder vient de sortir, et on retrouve donc Ousmane Dieng à sa tête.

L’effectif du Thunder pour la Summer League 2024. pic.twitter.com/qtDsgQYqv8

Voilà pour l’effectif du Thunder, dévoilé par la franchise de l’Oklahoma dans la journée. L’Équipe de France ayant dit “Ouste!” à Ous’, on retrouve donc bien Monsieur Dieng dans ce roster. Au sein de cet effectif, Ousmane est bel et bien… le joueur le plus jeune de tout le roster, malgré ses deux années de NBA dans les jambes. Le MVP des Finales de G League va retrouver Keyontae Johnson qu’on a vu jouer quelques matchs avec OKC, le bon vieux KJ Williams venu tout droit de LSU, sans oublier l’illustre Jaden Shackelford, le fameux Cormac Ryan, l’inoubliable Clarence Daniels, le célèbre Jack Gohlke et bien sûr, comment omettre Hunter Maldonado.

On remarque bien sûr l’absence d’Olivier Sarr dans le roster. Le spécialiste du rebond a beau avoir trois saisons d’expérience dans la ligue, peut-être que quelques matchs d’été n’auraient pas mangé de pain pour l’intérieur. Malheureusement, sa grosse blessure en il y a quelques semaines ne lui permet pas d’être aligné avec les autres pour cette Summer League. On espère le revoir très vite gambader sur un terrain de basket.

Le roster d’OKC ne sera peut-être pas le plus compétitif de cette Summer League, mais on se va se réjouir tout de même de voir les petites apparitions d’Ousmane Dieng sous le maillot du Thunder. Après le fameux titre de G League et les quelques matchs disputés en Playoffs cette année, on aime à croire qu’Ous’ a une opportunité d’entrer une bonne fois pour toutes dans la rotation du Thunder lors de cette saison 2024-2025. Cela a été compliqué pour cette saison, en même temps on vous y verrait bien, d’essayer de gratter de la minute dans l’équipe première à l’Ouest. C’est pour cela qu’il faut voir cette Summer League comme une opportunité pour Dieng de crever l’écran une bonne fois pour toutes.

Est-ce que vous êtes prêts pour le Ousmane Dieng show ? C’est bien à cela que pourrait ressembler cette Summer League du Thunder au vu du pédigree du roster d’Oklahoma. Et vous savez quoi ? Du scoring à triple niveau qui peut vous mettre 25 pions dans le coin de la gueule, c’est la sanction qui sera de mise si les rosters adverses ne prennent pas au sérieux le 2003 de Villeneuve-sur-Lot. Gare à vous !