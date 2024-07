Ceci n’est pas une surprise mais encore fallait-il qu’ils le fassent : Giannis Antetokounmpo et la Grèce ont battu ce soir la Croatie et sont donc qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris 2024 !

Ils devaient prendre ce match au sérieux, ne pas crouler sous la pression.

Mission accomplie pour la Grèce.

Giannis Antetokounmpo va jouer les Jeux olympiques, chez nous, et ça fait donc deux bonnes nouvelles d’un coup. La Croatie de Dario Saric, Ivica Zubac et Mario Hezonja n’était pas venu à Athènes pour le tourisme, ils avait d’ailleurs tapé la Slovénie de Lulu Doncic en poule, mais ce soir c’est bien l’hôte grec qui était le plus à même de valider le ticket olympique.

Un Nick Calathes métronome à la mène (14 points et 11 passes), un Georgios Papagiannis qui a fort bien répondu à la menace Zubacienne (19 points), et un Giannis Antetokounmpo moins dominateur mais juste assez (23 points et 8 rebonds) pour maintenir les Grecs une tête au dessus à partir du deuxième quart-temps, il n’e fallait pas plus pour faire hurler de grands Hellas Hellas au public du Pirée.

Victorieux de ce TQO, les Grecs se retrouvent donc dans le Groupe A aux Jeux, estampillé Groupe de la mort puisqu’il les verra affronter le Canada, l’Australie et très probablement l’Espagne, en train de se défaire des Bahamas du côté de Valence.

Quatre matchs, quatre victoires, et comme souvent sur un terrain de basket ce théorème qui s’est vérifié : quand Giannis joue dans une équipe, souvent cette équipe gagne.