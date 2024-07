Les franchises NBA continuent de dévoiler leurs rosters pour la Summer League. De nombreux jeunes joueurs misent beaucoup sur cette exposition pour gagner leur place en NBA, et on aura même un peu de bleu-blanc-rouge chez les Clippers.

Outre Kobe Brown et Cam Christie, respectivement draftés par les Voiliers en 2023 et 2024, et Amari Bailey, ancien joueur des Hornets, peu de noms sont connus dans le roster de la franchise de Los Angeles. Toutefois, on note la présence d’un petit Frenchy qui veut comme tout le monde se faire sa place au soleil. Le pivot Moussa Diabaté, drafté en 43è position en 2022 par les Clippers après une saison passé à Michigan, sera en effet de retour sur les parquets cet été, avec l’ambition d’intégrer la rotation de son équipe.

L’effectif des Clippers pour la Summer League 2024. pic.twitter.com/BaHf5J4a2S

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 7, 2024

La tâche s’annonce difficile avec Ivica Zubac, Mo Bamba, Daniel Theis et Kai Jones qui sont probablement devant lui dans la rotation à l’heure actuelle, mais c’est justement pour tenter de faire bouger les choses que Moussa Diabaté va jouer en Summer League. Lui qui a enchaîné les allers-retours assez productifs en G League avec plus de 15 points de moyenne chez les Clippers… d’Ontario (pas au Canada, mais dans une ville qui se situe dans le comté de San Diego). Le Parisien se retrouve face à un beau défi.

Il y a du beau monde au poste de pivot chez les Voiliers, mais Moussa Diabaté va vouloir se faire sa place au soleil. Ce sera forcément difficile, mais il a les armes pour le faire. On se dit rendez-vous la saison prochaine chez les Clippers ?