On ne peut plus regarder Brandin Podziemski en Summer League au fond du canap’ sans se faire embêter. Alors que la Free Agency s’est bien calmée depuis la fin du week-end, Boston, Dallas et San Antonio ont décidé de mettre fin à la trêve officieuse. Grant Williams s’en va aux Mavs, Reggie Bullock chez les Spurs, et Boston gratte deux choix de second tour de Draft dans l’histoire.

On le savait, les Celtics voulaient éviter de perdre Grant Williams contre rien, sans pour autant lui accorder une énorme confiance pour l’avenir. La solution ? Re-signer Grant avant de l’envoyer chez le plus offrant, un sign-and-trade en gros. Mission accomplie pour les C’s puisque Brad Stevens vient d’envoyer Batman à Dallas contre deux futurs picks de second tour. Les Verts espéraient récupérer un choix de 1er tour dans l’histoire mais le temps passant, le risque de finir à poil augmentait, alors on ne fait plus les difficiles et on fait avec ce qu’on a. Mr Grant Williams s’en sort avec un 53 millions de dollars sur 4 ans, soit un gros 13 millions l’année, le taro pour un shooteur avec ses qualités… et ses défauts.

Restricted free agent F Grant Williams is finalizing a four-year, $53 million sign-and-trade agreement to land with the Dallas Mavericks, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2023

Plus que le départ de Grant Williams, cet échange est un beau bazar de picks envoyés partout puisque les Mavs récupèrent aussi deux choix de second tour tandis qu’ils envoient Reggie Bullock à San Antonio. Un peu d’XP pour les jeunes Spurs, un role player confirmé à côté de Luka Doncic, et un moindre mal pour les Leprechauns, on n’est pas sur la wojbomb du siècle mais sur un transfert qui arrange tout le monde en vue de la saison prochaine.

Compensation update: Boston and Dallas will each receive two second-round picks in the deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2023

Dans le Texas, GW aura une vraie place à prendre dans la rotation voire carrément dans le 5 de Jason Kidd. Ses 40% à 3-points combinés à la paire Kyrie – Luka ? Va falloir surveiller les corners de l’American Airlines Center à partir d’octobre. Pour Boston, ces deux picks de Draft pourraient servir à se préparer un joli futur ou alors être envoyés dans un autre échange pour ajuster le roster. Enfin, chez les derniers concernés par ce trade, Reggie Bullock devrait récupérer un rôle de mentor dans le nouveau vestiaire de Victor Wembanyama, en plus de ses qualités évidentes de shooteur. Un deal gagnant – gagnant – gagnant ?

Source : Adrian Wojnarowski