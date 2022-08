Décédé le 31 juillet dernier à l’âge de 88 ans, Bill Russell a laissé derrière lui un immense héritage avec ses 11 bagues de champion remportées chez les Boston Celtics ainsi que son activisme pour les droits civiques. Alors forcément, on se demandait comment la NBA allait l’honorer, on a désormais la réponse. Spoiler, l’hommage est aussi unique qu’énorme.

C’est Shams Charania de The Athletic qui a balancé la breaking news ce jeudi soir : la NBA a décidé de retirer le numéro 6 – celui que portait Bill Russell en son temps – à travers l’ensemble de la Ligue. Pour le dire autrement, plus aucun joueur ne pourra choisir de prendre ce numéro à l’avenir, peu importe la franchise dans laquelle il évolue. C’est tout simplement une première dans l’histoire de la NBA, qui a pourtant connu plusieurs icônes au fur et à mesure des décennies dont un certain numéro 23 de Chicago. On va garder ce débat pour plus tard mais si vous aviez besoin d’une preuve supplémentaire de l’impact laissé par le légendaire pivot des Celtics sur le basket américain et même bien au-delà, la voici. Bill Russell intègre ainsi un cercle VIP très fermé dans lequel se trouvent uniquement deux autres légendes du sport pro américain : Jackie Robinson et Wayne Gretzky. Le premier a vu son numéro 42 être retiré par la ligue professionnelle de baseball (MLB) en 1997, tandis que le second a eu droit à un hommage similaire en 2000 quand la NHL a décidé que le numéro 99 ne sera plus jamais porté au sein de la ligue professionnelle de hockey. Toujours selon Shams Charania, l’ensemble des joueurs NBA porteront également un patch en l’honneur de Billou sur le côté droit de leur maillot lors de la prochaine saison, et on retrouvera sur chaque parquet de la Grande Ligue un logo composé d’un trèfle et du numéro 6.

Bill Russell becomes the first player in NBA history to have his jersey retired across the league. All NBA players will also wear a patch on the right shoulder of their jerseys during 2022-23 season, and every arena's court will display a clover-shaped logo with No. 6. https://t.co/bhNSldVKz0 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2022

« Le succès inégalé de Bill Russell sur le parquet et son activisme pour les droits civiques méritent d’être honorés d’une manière unique et historique. En retirant le numéro 6 de Bill Russell dans chaque équipe NBA, sa transcendante carrière sera reconnue pour toujours. » – Adam Silver, commissionnaire de la NBA

Avec le numéro 6 qui est désormais retiré à travers toutes les équipes de la Grande Ligue, on se demande forcément ce qui va se passer avec ceux qui portent ce numéro à l’heure actuelle, genre LeBron James par exemple (et 24 autres). Vont-ils devoir changer sur le champ ? Si l’on en croit l’insider Marc Stein, la réponse est non. En effet, ceux qui possèdent actuellement ce numéro peuvent continuer de le porter, mais aucun joueur n’aura désormais la possibilité de le prendre. Traduction, les joueurs NBA actuels qui ont le #6 sont sur le point de devenir les derniers à l’arborer. Et dans quelques années, on ne verra plus du tout ce numéro sur les parquets de la Ligue, à moins que LeBron ne joue jusqu’à 75 ans bien évidemment.

« C’est un honneur monumental qui est réservé à l’un des plus grands champions de l’histoire. Les actions de Bill durant sa vie, sur comme en dehors du terrain, ont permis de façonner pour le meilleur les prochaines générations de joueurs, et nous lui en sommes éternellement reconnaissants pour cela. Nous sommes fiers de continuer à célébrer sa vie et son héritage aux côtés de la Ligue. » – La directrice de l’association des joueurs

Certaines légendes ont leur numéro retiré dans la franchise de leurs exploits. D’autres dans plusieurs équipes, et on en connaît même un – paix à son âme – qui possède deux numéros retirés dans une seule et même franchise. Mais jusqu’ici, personne n’avait eu l’immense honneur d’avoir son numéro être retiré à travers l’ensemble de la NBA. C’est désormais chose faite, et qui de mieux placé que Bill Russell pour recevoir un tel hommage.

Sources texte : The Athletic, Marc Stein, NBA Communications