Champion NBA lors de sa deuxième saison sur le banc des Boston Celtics, Joe Mazzulla est entré dans la liste des plus jeunes coachs de l’histoire à soulever le trophée Larry O’Brien.

Non, un coach NBA n’est pas forcément un vieil homme aux cheveux grisonnants et aux rides apparentes. A 35 ans, Joe Mazzulla se fiche des coutumes et tape un record vieux de 55 ans, preuve que ces Celtics sont des monstres à tous les étages.

D’abord, un headcoach plus jeune que les vétérans de la ligue, ça n’arrive pas tous les jours. A titre de perspective, LeBron James, Stephen Curry, Al Horford, Mike Conley ou Chris Paul sont tous plus âgés que Joe Mazzulla actuellement. Le technicien de Boston est né le 30 juin 1988, et a encore douze jours devant lui avant de souffler sa trente-sixième bougie.

La dernière fois qu’un coach aussi jeune avait été titré, c’était Bill Russell lors de la saison 1968-69, déjà avec les Boston Celtics. Mais parce que le légende de la NBA trouvait ça trop facile, Russell avait déjà gagné… la saison d’avant, à 34 balais.

At 35 years old, Joe Mazzulla is the youngest coach to win the NBA title since Bill Russell won it at the same age in 1969 👏 pic.twitter.com/UBUbSlLbv9

— SportsCenter (@SportsCenter) June 18, 2024

Dans l’histoire de la NBA, les plus jeunes coachs champions viennent tous d’un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître :

Buddy Jeannette (Baltimore Bullets) en 1948, 30 ans John Kundla (Minneapolis Lakers) en 1949, 32 ans George Senesky (Philadelphia Warriors) en 1956, 34 ans Bill Russell (Boston Celtics) en 1968 et 1969, à 34 ans et 35 ans Alex Hannum (Saint Louis Hawks) en 1958, à 34 ans Joe Mazzulla (Boston Celtics) en 2024, à 35 ans

Entre sa compétitivité, son utilisation des temps morts ou son goût pour l’UFC, la recette est aussi originale que rafraîchissante dans le paysage NBA, mais ce qui est certain c’est que l’âge est inédit dans le basket moderne.

Le seul coach du 21e siècle bagué avant son quarantième anniversaire, c’est Tyronn Lue lors de la saison 2015-16, qui avait tout juste 39 ans. Joe Mazzulla peut-donc faire un five-peat avant d’en arriver-là !