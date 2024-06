Joe Mazzulla est un homme plein de ressources. Joe Mazzulla est un grand fan d’UFC. Ces deux informations sont véridiques. Mais elles sont surtout utiles dans l’analyse des victoires des Celtics. Promis, il n’y a pas encore de vanne dans cet article.

Quel est le point commun entre l’UFC et la NBA ? Certes, il y a un acronyme en trois lettres. Mais si on omet l’existence de Draymond Green, ça peut s’arrêter là.

Pourtant, Joe Mazzulla innove pour préparer ses troupes à la suite des Finales NBA. En tant que grand fan de la discipline, il organise des séances vidéos pour montrer le déroulé de certains combats à ses joueurs. Si le principe n’est évidemment pas de s’inspirer des techniques d’immobilisation – heureusement que Draymond n’est pas présent finalement – l’objectif est avant tout sur le mental. Jayson Tatum, interrogé à ce sujet, est apparu plutôt convaincu par cette méthode de préparation. La star des Celtics n’a pas tari d’éloges envers son coach :

“Il fait un excellent travail en nous montrant des extraits de différents sports. C’est un grand fan de l’UFC, et il nous montre des combats de personnes qui (…) maintiennent leurs adversaires grâce des prises d’étranglement pour qu’ils tapent et abandonnent. On voit le gars qui gagne se détendre parce qu’il sent qu’il est sur le point de gagner, mais ensuite, tu donnes de la vie à l’autre personne. J’essaie juste de transposer cela au basket-ball.”

JT on how Joe Mazzulla uses UFC film to help the Celtics and motivate them to never quit pic.twitter.com/A3VQUfvHUY

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) June 13, 2024

Le coach de Boston, satisfait de la victoire de son équipe lors des deux premiers matchs, ne souhaitait surtout pas un relâchement en raison du score. Avant le Game 3, le journaliste Jared Weiss raconte comment Mazzulla justifiait le fait de montrer de l’UFC à ses joueurs :

“Si vous vous êtes déjà battu avec quelqu’un et que vous pensiez être sur le point de gagner, vous vous faites généralement avoir. Plus vous êtes proche de la victoire, plus vous êtes proche de la défaite.”

Mazzulla a visiblement continué en partageant des anecdotes sur la façon dont certains combattants perdent leur concentration en se plaignant de recevoir des coups de pied dans l’entrejambe. Et visiblement, la préparation a parfaitement fonctionné. Malgré l’énorme run de 22-2 des Mavericks dans le quatrième quart-temps, Boston a serré les dents et ne s’est pas laissé avoir par la prise au sol.

Comme l’expliquait Jaylen Brown avant le Game 3, Boston joue avec une mentalité “d’équipe menée 2-0“. Pas question de se faire avoir par une clé de bras inattendue.

D’ici le Game 4, Joe Mazzulla va-t-il envoyer une invitation à Jon Jones pour faire une démo dans la salle vidéo des Celtics ? On s’avance un peu, mais rien ne nous étonnera désormais.