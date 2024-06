Menant 3-0 dans leur série de Finales NBA face aux Mavericks, les Celtics semblent destinés à devenir champions NBA. Reste à voir qui finira avec le titre de MVP des Finales. Au vu du scénario de la série, Jaylen Brown est très bien parti.

La force des Celtics, la raison numéro un qui explique pourquoi ils ne sont plus qu’à une victoire du titre suprême, c’est leur solidité collective. Et la capacité de chaque joueur à step-up pour faire la différence.

Dans le Game 1, Kristaps Porzingis a fait un retour tonitruant pour donner un énorme coup de boost aux Celtics en sortie de banc.

Dans le Game 2, c’est Jrue Holiday qui a régalé des deux côtés du terrain avec un match à 26 points et 11 rebonds, tandis que Derrick White a lâché un contre monstrueux en fin de match.

Dans le Game 3, Tatum s’est réveillé au scoring (31 points) pour consolider son jeu all-around.

Beaucoup de contributions donc. Mais au milieu de tout ça, le plus régulier et le plus solide, c’est Jaylen Brown.

Jaylen Brown's performance in the #NBAFinals

◽️ 22 PTS, 6 REB, 3 STL

◽️ 21 PTS, 4 REB, 7 AST, 3 STL

◽️ 30 PTS, 8 REB, 8 AST

Takeaways from Game 3 ⤵️https://t.co/sDuSfGWLJJ pic.twitter.com/fKYSx46Yeo

— The Athletic (@TheAthletic) June 13, 2024

24,3 points, 6 rebonds, 5,7 passes, 2 interceptions, 1,3 contre, 55,1% de réussite au tir.

La ligne de stats de Jaylen Brown démontre l’impact du bonhomme des deux côtés du terrain. Parce que c’est bien de ça dont on parle : two-way impact !

JB a donné le ton dans le premier match des Finales à travers notamment ses efforts défensifs sur Luka Doncic et ses contres en haute altitude. Souvent missionné sur le Slovène, Brown prend le challenge à bras-le-corps pour tenter de limiter l’influence de Luka. Comme un symbole, c’est Jaylen qui a provoqué l’expulsion de Doncic cette nuit.

Le boulot réalisé par Jaylen Brown dans sa propre moitié de terrain, sur l’ensemble de ces Finales, booste dans le même temps son influence offensive. Hyper agressif, Brown met une grosse pression sur la défense de Dallas en attaquant – aux côtés de Jayson Tatum – constamment la raquette adverse. On l’a vu particulièrement dans le Game 2, mais aussi dans le Game 3. Cela donne parfois de gros posters qui remplissent le Top 10 du matin, mais ça ouvre surtout de grosses opportunités pour les copains.

JAYLEN BROWN. MONSTER SLAM.

He finished the 3Q with 15 PTS!

Celtics looking to go up 3-0 headed to the 4th on ABC 👀 pic.twitter.com/qBuzzhPkpR

— NBA (@NBA) June 13, 2024

C’est peut-être à ce niveau-là que Jaylen Brown impressionne le plus. Où il montre à quel point il a su faire évoluer son jeu.

Alors que son tir extérieur ne répond pas présent sur ces Finales (25% à 3-points en 6,7 tentatives par soir), JB reste sur 15 passes décisives lors des deux derniers matchs. Certes il y a du déchet dans le lot (9 turnovers) mais on ne peut plus reprocher à Brown d’avoir des œillères balle en main. Il provoque, il pénètre, il attire la défense et créer des décalages qui font la différence. Le jeu all-around de Jaylen Brown n’a jamais été aussi développé. Et il le prouve sur la plus grande scène du basket mondial.

En plus de tout ça, JB est celui qui a permis aux Celtics de faire la différence cette nuit, lors de la deuxième mi-temps du Game 3. Alors que Dallas était dos au mur et avait besoin de ce match pour se relancer dans la série, c’est Brown qui a enfoncé le clou : 24 de ses 30 points ont été marqués après la pause, 15 dans le troisième quart quand Boston a créé son écart, et surtout le panier du match quand les Mavs croyaient encore à un incroyable comeback.

De quoi faire basculer – sans doute définitivement – la série du côté de Boston.

Jaylen Brown knocks down the midrange to put Boston back up 4!

Under a minute to play in Game 3 on ABC pic.twitter.com/RqNqEzGYvr

— NBA (@NBA) June 13, 2024

Cela en fait des arguments pour Jaylen Brown dans la course au titre de MVP des Finales. Certes la série n’est pas encore terminée, mais JB coche toutes les cases pour repartir avec le Bill Russell Trophy dans quelques jours.