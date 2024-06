Luka Doncic, une sixième faute qui coûte très cher

Alors que ses Mavericks réalisaient un come-back inédit dans le quatrième quart temps face aux Celtics, Luka Doncic a enchaîné sa cinquième et sixième faute en moins de 30 secondes alors qu’il restait moins de cinq minutes au chrono et que Dallas avait recollé à trois points. Un tournant dans ces Finales, qui aurait potentiellement pu changer l’issue de ce match. Voire au-delà.

One day Luka Doncic will have a statue in Dallas that looks like this pic.twitter.com/T79ePGuSLU

Ce sera un vrai what if dans les semaines à venir. Quel aurait été le dénouement du Game 3 des Finales NBA 2024 si Luka Doncic n’avait pas été exclu de la rencontre pour six fautes commises dans le match ? Quel aurait été le dénouement des Finales NBA ? On ne pourra pas le savoir, bien sûr, en revanche, on peut mettre Luka Doncic face à ses erreurs. Systématiquement sur le dos des arbitres après le moindre contact, la moindre faute, le moindre call, on se dit que le harcèlement constant du Slovène auprès des hommes et femmes en gris a pu et a dû logiquement influer sur le jugement des arbitres lors de ces derniers instants de match.

Les arbitres en avaient gros, et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Au quatrième quart, il n’a pourtant que… deux fautes au compteur. Il commet la troisième sur une offensive, treize secondes après le début du dernier quart. La quatrième aura lieu trois minutes plus tard. Après une cinquième faute commise avec 4:38 restantes, Luka récidive 26 secondes plus tard en commettant une blocking foul sur Jaylen Brown, lancé comme une balle en contre-attaque. Jason Kidd va challenger le call, bien sûr. Inutile. Les refs se sont déjà fait un avis. Lulu est exclu.

Challenge perdu par Jason Kidd.

Luka Doncic expulsé.

Les Mavs finiront par perdre la rencontre, évidemment ; en conférence de presse, Luka Doncic ne se remettra pas en question, forcément :

“Je veux dire… je sais pas… On ne pouvait pas jouer physique donc… je sais pas. C’est pas pour dire mais… six fautes en Finales NBA. Allez quoi… Mieux que ça” – Luka Doncic

Qu’elle est rude cette fin de match pour les fans des Mavericks. Voir ce comeback contre les Celtics avorté à cause de l’absence de leur meilleur joueur, en plein milieu de Finales NBA, voilà une situation qu’on ne souhaite à personne. Il y aura le Game 4 pour se rattraper pour Luka Doncic et ses copains, mais la fenêtre de tir des Mavs vient sûrement de leur passer sous le nez à l’instant.