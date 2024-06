Certes il a perdu 13 matchs d’affilée face aux Celtics. Certes. Mais on doit quand même souligner à quel point Kyrie Irving a été grand ce soir.

Kyrie Irving, despite the loss:

45 minutes

35 points

13/28 FG

4/6 3P

Left it all on the floor. pic.twitter.com/fUcQXalfbE

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 13, 2024

35 points, 3 rebonds, 2 passes. 13/28 aux tirs, 4/6 de loin. Une première mi-temps à 20 pions. Dur de reprocher quoi que ce soit à Kyrie Irving dans la défaite de ce soir, tant l’arrière a enchaîné les gros gros tirs pour son équipe, et qu’il s’est donné en défense. Laissé seul sur le terrain après l’exclusion de Luka Doncic, l’ancien Net a mis toutes ses forces dans la bataille, contraignant son ancien coach Steve Nash de l’applaudir à contrecœur.

Steve Nash couldn’t find it in his heart to cheer for Kyrie Irving voluntarily 😭 pic.twitter.com/u7Hnoz136l

— NBA Memes (@NBAMemes) June 13, 2024

C’est surtout la première mi-temps du Kai qui a marqué les esprits dans ce Game 3. Avec le Slovène encore présent pour lui dégager des espaces, Kyrie s’est donné à cœur joie d’envoyer du step-back derrière l’arc à tout bout de champ, du floater et du pull-up. La deuxième mi-temps sera moins flamboyante, mais Kyrie aura toujours son impact, et ne pourra que repousser l’inéluctable, avec l’absence de son partenaire de back court, l’abandonnant une fois de plus sur la fin du quatrième quart.

Kyrie Irving in the first half of Game 3 pic.twitter.com/cPkItIPHkS

— NBA Memes (@NBAMemes) June 13, 2024

Kyrie Irving n’a pas pu arracher la victoire, mais on n’oubliera pas ce qu’il a donné pour tenter de faire tourner le vent dans l’autre sens. Sans succès. Nous ne sommes plus en 2016 mais en 2024, et le franchise player de Kai n’a pas pu réaliser un chase-down block extrêmement clutch depuis le banc. Que voulez-vous, comme disent les cain-ris, “c’est la vie”.

Kyrie Irving is SIZZLING in the 1st half of Game 3 🔥

20 PTS and 4 3PM on ABC! pic.twitter.com/hDgNqBh5WP

— NBA (@NBA) June 13, 2024