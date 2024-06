Luka Doncic a vécu une soirée très compliquée dans le Game 3 face aux Celtics. Alors que les Mavs étaient dos au mur, le Slovène était attendu à son top niveau pour aider Dallas à sortir la tête de l’eau. Au lieu de ça, certaines de ses mauvaises habitudes sont réapparues au pire moment…

Après la défaite des Mavs, l’insider d’ESPN Brian Windhorst n’a pas hésité à sortir la sulfateuse au moment de parler de la performance de Luka Doncic.

Brian Windhorst s’est lâché sur Luka Doncic : pic.twitter.com/gWaAeLdlNk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 13, 2024

La séquence est assez violente, mais pas injustifiée pour autant.

Après les deux premières défaites à Boston, on avait déjà vu des vidéos circuler sur Twitter, soulignant la défense affreuse de Luka Doncic sur plusieurs séquences offensives des Celtics. Ciblé par l’équipe adverse, Doncic ressemblait parfois plus à un plot de circulation qu’à un vrai défenseur NBA. Connaissant le poids de ses responsabilités offensives, mais aussi les différents bobos qui le limitent forcément un peu, on ne voulait pas trop tirer sur l’ambulance. D’autant plus que Luka a participé à la belle solidité défensive des Mavs sur l’ensemble des Playoffs.

Et en même temps, des montages comme ça sur James Harden y’en a eu des brouettes et on l’a descendu donc… 2 poids 2 mesures ?

J’ai été parfois bluffé par Luka en défense cette saison, là c’est trop compliqué à regarder.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2024

Mais après le Game 3, une nouvelle défaite de Dallas, difficile de ne pas mettre Luka Doncic sur le banc des accusés.

Avec 27 points, 6 rebonds, 6 passes, Luka a fait ses stats, comme d’habitude. Mais il a aussi terminé à 11/27 au tir dont 1/7 du parking. Dans une soirée où Kyrie Irving a tout donné (35 points en 45 minutes), c’est Doncic qui a “laissé tomber” son copain avec une deuxième mi-temps à oublier (3/10 au tir). Néanmoins, à ce stade de la compétition et avec une défense aussi solide que celle de Boston, on peut pardonner ce type de maladresse offensive.

Avec Luka, le problème est ailleurs.

Réputé pour sa tendance à beaucoup rouspéter auprès des arbitres, Doncic s’est montré étonnamment calme sur les Playoffs 2024… jusqu’à cette nuit. Le Slovène a repris ses mauvaises habitudes, se tournant constamment vers les officiels quand il n’obtenait pas les fautes. Il n’a pas pris de faute technique mais la frustration était palpable. Une frustration qui s’accompagne d’une perte de concentration et d’énergie. On sait qu’à ce niveau-là, ça ne pardonne pas.

I love you Luka but this is unacceptable in the nba finals.

You can’t foul bait on 2 straight possessions and fall to the floor, then complain to the refs and allow 2 straight easy baskets on the other hand. pic.twitter.com/NxP8hQd8ax

— 𝐉𝐚𝐤𝐞 (@SixthManJake) June 13, 2024

Les arbitres ont non seulement été un sujet en attaque pour Luka, mais aussi en défense. Comme on l’a dit plus haut, Doncic est la cible des Celtics quand ils attaquent. Le Slovène a tenté de monter son niveau d’intensité en début de Game 3 mais ça n’a pas duré. Encore une fois, il s’est avéré comme le gros maillon faible des Mavs dans leur moitié de terrain. “Il doit être capable de défendre, ils le ciblent dans tous les pick-and-rolls et isolations” a notamment avoué le coach Jason Kidd après le match. Quand on est ciblé constamment et très souvent dépassé, forcément on fait des fautes. Et cette nuit, Doncic en a fait beaucoup, et même une de trop. Luka a fait quatre fautes rien que dans le quatrième quart-temps dont deux en moins de 30 secondes alors que le momentum était complètement en faveur de Dallas.

Avec 4 minutes et 12 secondes à jouer, après une faute largement évitable sur Jaylen Brown et une grosse erreur de jugement (il a tenté le passage en force en transition avec cinq fautes…), Doncic a été expulsé pour sa sixième faute. Le challenge demandé par Luka n’y changera rien.

Luka Doncic was frustrated when discussing the referees & his 6 fouls in Game 3:

“We couldn’t play physical, so… I don’t wan to say nothing, but, 6 fouls in the NBA Finals when I’m like this (arms extended)? Cmon, man. Be better than that.”

Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/Xh8A8OjmCt

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 13, 2024

À la surprise d’absolument… personne, Luka Doncic a critiqué l’arbitrage en conférence de presse d’après-match, ce qui n’arrange évidemment pas son cas.

“Je veux dire… je sais pas… On ne pouvait pas jouer physique donc… je sais pas. C’est pas pour dire mais… six fautes en Finales NBA. Allez quoi… Soyez meilleurs.” – Luka Doncic

Désolé Luka, mais sois meilleur d’abord.

Aussi exceptionnel soit-il, Luka Doncic doit encore gagner en maturité avant d’espérer soulever le Larry O’Brien Trophy. Il a montré sur ces Playoffs qu’il pouvait se contrôler, et qu’il pouvait être autre chose qu’un plot en défense. Mais dans le Game 3 des Finales 2024, les mauvaises habitudes sont réapparues.

Et désormais, Luka et ses copains ne sont plus qu’à une défaite de perdre cette ultime série contre Boston.