Kristaps Porzingis, un retour peu probable en Finales NBA

A peine revenu de longues semaines d’indisponibilité à cause de son mollet, Kristaps Porzingis peut à peine dire ouf qu’il repart direction l’infirmerie. Et si la gravité de sa blessure est encore floue, il paraît de moins en moins probable de le revoir jouer cette saison.

Hier, on essayait de vous expliquer ce que pouvait signifier avec précision la phrase : A torn medial retinaculum allowing dislocation of the posterior tibialis tendon. En clair, c’est probablement une déchirure qui nécessitera à terme une opération. Mais alors que Joe Mazzulla continuait de dire que le Letton était en “day-to-day”, Porzingis n’a pas participé au Game 3 la nuit dernière.

D’autant qu’à quelques minutes du début de la rencontre, Adrian Wojnarowski – l’homme le mieux informé de la planète NBA – évoquait “un vrai doute” concernant la participation de Kristaps Porzingis à la suite des Finales NBA.

From NBA Countdown: @wojespn reports there is “real doubt” over Kristaps Porzingis’ status for the remainder of the NBA Finals pic.twitter.com/WyNaNspBHg

— Malika Andrews (@malika_andrews) June 13, 2024

Selon l’insider d’ESPN, le staff médical des Celtics a pris la décision de ne pas faire jouer Porzingis en l’observant lors de tests physiques hier, contre le gré du joueur. Mais sans son pivot titulaire, Boston a trouvé les ressources pour être intraitable et s’imposer au Texas.

Kristaps Porzingis sera-t-il en vêtements de ville jusqu’au moment de… soulever le trophée ? Il ne faut évidemment pas vendre la peau des Texans avant de les avoir tués. Mais quand on mène 3-0 dans une série de Playoffs, l’histoire est plutôt formelle.

Sans Kristaps Porzingis, c’est Xavier Tillman qui a été l’invité surprise de ces Finales NBA. Mais peu importe l’identité des joueurs dans la raquette, pour l’instant ce sont toujours les Celtics qui gagnent.