Nous voici donc à 3-0 pour Boston dans ces Finales NBA. Beaucoup connaissent cette statistique, aucune équipe n’est jamais revenue d’un tel retard dans l’histoire de la NBA. Les Mavericks vont essayer, mais ils semblent condamnés. L’histoire semble déjà écrite et le titre déjà promis aux Celtics.

Les équipes qui ont mené 3-0 :

155-0 en Playoffs

14-0 en Finales NBA

Si Dallas veut créer la plus incroyable des aventures, c’est maintenant.

Mais l’histoire est claire, Boston finira champion NBA.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 13, 2024

Statistiquement, personne n’est jamais parvenu à remporter une série de Playoffs après avoir été mené 3 à 0. Certains ont essayé. Les Celtics, par exemple, étaient revenus à 3 partout en Finales de Conférence face au Heat l’année passée, après avoir perdu les trois premiers matchs de la série. Il n’y a pas eu de miracle, les Celtics perdirent le dernier match, pourtant à domicile. Cette fois, Boston est du bon côté de l’histoire et rien ne semble pouvoir les empêcher d’aller chercher leur dix-huitième sacre. Bien sûr, on se dit qu’avec l’absence de Kristaps Porzingis, un match 4 à la maison, un enchaînement de bons concours de circonstances, des très grosses perfs’ de leurs cadres, les Mavericks peuvent devenir les premiers à réaliser cet exploit… mais on est pas spécialement optimistes. Ces Celtics là sont très forts.

3-0 ✅✅✅ pic.twitter.com/r4fB4EMrys

— Boston Celtics (@celtics) June 13, 2024

Certains voient ça comme une chouette opportunité, dédicace à Devin Booker. Les Mavericks, quant à eux, préfèreraient sans doute être dans une autre situation. Forcés de réaliser un exploit pour ne pas voir leur rêve de titre balancé à la poubelle, les Mavs devront se rassembler autour de leurs leaders pour faire quelque chose. Plus facile à dire qu’à faire, ça on vous le garantit.

10 STRAIGHT WINS FOR THE CELTICS.

3-0 LEAD IN THE FINALS. https://t.co/RsPulrhIIa pic.twitter.com/2U16bps3b2

— NBA (@NBA) June 13, 2024