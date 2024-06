Considéré comme un potentiel Top 5 de Draft à sa sortie du lycée, Isaiah Collier reste sur une saison mitigée à USC en NCAA, ce qui l’a fait chuter dans les différentes prévisions en vue de la grande cérémonie de fin juin. Néanmoins, le talent et le profil physique du garçon ont de quoi séduire. Voici son profil complet.

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 19 ans

19 ans Poste : meneur, combo guard

meneur, combo guard Équipe : USC (NCAA)

USC (NCAA) Taille : 1m91

1m91 Poids : 93 kilos

93 kilos Envergure : 1m95

: 1m95 Statistiques 2023-24 : 16,3 points à 49% au tir (33,8% à 3-points), 2,9 rebonds, 4,3 passes, 1,5 interception (29,8 minutes de moyenne en 27 matchs)

: 16,3 points à 49% au tir (33,8% à 3-points), 2,9 rebonds, 4,3 passes, 1,5 interception (29,8 minutes de moyenne en 27 matchs) Comparaison NBA : un jeune Tyreke Evans

: un jeune Tyreke Evans Prévision TrashTalk : entre pick 15 et 20 à la Draft NBA 2024

Son parcours

Il y a un an, Isaiah Collier était considéré comme l’un des tout meilleurs prospects de sa cuvée. Le natif d’Atlanta, passé par le même lycée qu’un certain Jaylen Brown (Wheeler à Marietta en Géorgie), avait en effet gravi les échelons un à un pour s’imposer parmi les lycéens les plus reconnus des États-Unis.

En 2022, alors en pleine ascension, Collier a été nommé MVP du camp de Stephen Curry. L’année suivante, il a participé au Nike Hoop Summit, au Jordan Brand Classic et au McDonald’s All-American Game (trois matchs qui réunissent chaque année les meilleurs lycéens), terminant même MVP de ce dernier. Isaiah Collier a carrément été élu meilleur lycéen du pays pour l’année 2023. Autant dire que sa cote était très élevée au moment d’intégrer l’université, lui qui était convoité par plusieurs programmes prestigieux.

C’est finalement à USC qu’il a choisi de continuer sa carrière. Durant sa première et seule année NCAA, Isaiah Collier a connu des hauts et des bas. Ses statistiques individuelles sont honnêtes et son talent est indiscutable, mais Collier a montré pas mal de déchets dans le playmaking et au niveau de son shoot. Collier a également été victime d’une blessure à la main en janvier 2024 (quatre semaines d’absence) et pour ne rien arranger, il a évolué dans une équipe d’USC très décevante sur le plan collectif (15 victoires – 18 défaites).

De quoi faire chuter sa cote tout au long de l’année, lui qui est désormais considéré comme un prospect de deuxième moitié de premier tour.

Ses points forts

Physique solide

Pénétration vers le cercle, crafty

Transition

Potentiel de playmaker

S’il a été mesuré à seulement 1m91 au NBA Draft Combine alors qu’il était annoncé à 1m96 à l’université, Isaiah Collier a un corps déjà prêt pour la NBA. Il est solide physiquement avec ses 93 kilos et pourra absorber les contacts au plus haut niveau. C’est important à souligner car Collier possède un jeu pas mal axé sur ses capacités physiques.

Son principal point fort offensif, c’est la pénétration vers le cercle. Il peut faire des différences en un-contre-un grâce à son handle, son premier pas et ses changements de rythme pour ensuite finir près de l’arceau. C’est un athlète très correct (à défaut d’être exceptionnel) qui possède en plus un toucher intéressant en finition. Une combinaison qui pourrait faire des dégâts au niveau NBA quand on sait à quel point il y a bien plus de spacing qu’en NCAA. En plus d’aller chercher ses points dans la raquette ou sur la ligne des lancers-francs en provoquant des fautes, Collier est aussi le genre de joueur qui peut faire mal en transition.

Considéré comme un combo guard, Isaiah Collier ne possédait pas uniquement des responsabilités de scoreur à USC, mais aussi de playmaker. Quand il a fallu faire jouer les autres, Collier a d’abord connu de vraies difficultés, totalisant presque autant de pertes de balle que de passes décisives. Néanmoins, au fur et à mesure de la saison, il s’est amélioré dans ce secteur pour donner un meilleur aperçu de ses qualités de passeur. On ne dit pas qu’il deviendra aussi propre que Chris Paul mais il y a un potentiel intéressant à développer. Et puis bon, ce n’est pas le premier freshman à montrer du déchet. Surtout au vu des responsabilités qu’il avait au niveau du ballhandling, surtout dans une équipe d’USC pas vraiment organisée collectivement.

31 points (3/5 3P) for Isaiah Collier in USC's win over Washington. The 6'4 freshman showed his size, strength, handle, burst, body control, finishing creativity and shot-making prowess. pic.twitter.com/V5F5VdPZKn

— Jonathan Givony (@DraftExpress) March 2, 2024

Ses points faibles

Shoot extérieur

Quid du jeu sans ballon

Impact défensif

Moins de 34% de réussite au tir, et seulement 67% de la ligne des lancers-francs. Les chiffres d’Isaiah Collier lors de sa saison universitaire symbolisent bien ses limites actuelles au shoot. S’il peut planter du tir primé dans un bon soir, ça reste très rare (seulement cinq matchs à au moins deux tirs à 3-points marqués en NCAA).

Avec USC, Collier se reposait peu sur son tir extérieur et a tout de même réussi à se montrer productif en attaque grâce sa capacité à pénétrer vers le cercle. Mais en NBA, le côté prévisible de son jeu risque de fortement limiter son impact offensif. Car ses limites au shoot posent également la question de son rôle quand il n’aura pas le ballon. Peut-il servir à quelque chose quand il n’a pas la gonfle dans les mains ? Avec moins de responsabilités qu’en NCAA, Collier devra montrer en NBA qu’il peut bouger off the ball.

Not every NBA executive is sold on Isaiah Collier yet, with detractors citing his often-lackluster defensive intensity, questionable decision-making and streaky shooting as concerns. USC is 5-3 on the season, looking lackadaisical as a whole with ill-fitting pieces. pic.twitter.com/ql9LGFkS4m

— Jonathan Givony (@DraftExpress) December 5, 2023

De l’autre côté du terrain, Isaiah Collier est forcément limité par sa taille et son envergure mais son physique devrait lui permettre d’être un minimum impactant. On dit devrait car le bonhomme est plutôt du genre à se reposer dans sa moitié de terrain pour garder son énergie en attaque. Son manque d’intensité a souvent été pointé du doigt, malgré un nombre élevé d’interceptions (1,5 par match) avec USC.

Ce qui va faire la différence

Des progrès dans ses prises de décision et au tir extérieur ?

Pour devenir plus qu’un scoreur qui va chercher ses points près de la raquette, et ainsi exploser son plafond, Isaiah Collier va devoir progresser dans deux secteurs principaux du jeu.

Le premier, c’est dans ses prises de décision. On l’a dit plus haut, le potentiel de playmaker est là, encore faut-il l’exploiter correctement en limitant les erreurs et en faisant les bons choix. Il va falloir être patient mais Collier devra absolument franchir un voire plus caps à ce niveau-là. Ensuite, il y a le shoot extérieur. C’est crucial dans la NBA actuelle, encore plus pour un combo guard qui base son jeu sur de la pénétration et sa capacité à prendre les espaces. Avec un shoot un minimum respectable, Isaiah Collier peut clairement se faciliter la vie en NBA. Sans tir extérieur, il risque de se casser les dents et flinguer son efficacité offensive.

Projection NBA

Avec ses limites actuelles au shoot, les gros progrès à faire en matière de playmaking, ou encore sa petite taille pouvant être pénalisante en défense, Isaiah Collier n’est plus perçu comme un lottery pick aujourd’hui. Il est plutôt attendu en deuxième moitié de premier tour, même si son talent associé à son physique “NBA Ready” pourrait pousser une franchise à le sélectionner plus tôt.