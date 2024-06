Les Nuggets visaient le back-to-back de façon assumée, malheureusement les Wolves ont brisé ces rêves au terme d’un Game 7 d’anthologie. A Denver, on tire un peu la gueule forcément, quel est le bilan à tirer de cette saison post titre ?

Ce que TrashTalk avait annoncé

51 victoires pour Alex, qui les voit deuxièmes à l’Ouest, 53 pour Bastien, qui les met carrément sur le toit de leur conférence. Cette saison régulière sera une formalité pour Denver, qui va assurer tout en jouant en claquettes chaussettes. Tellement que la Team Apéro n’a même pas eu à utiliser l’intégralité des 24 secondes pour l’affirmer.

Ce qu’il s’est vraiment passé

57 victoires pour 25 défaites, une grosse saison régulière, à égalité avec la première (et la troisième) place dans l’enfer de l’Ouest. Jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien… mais l’important, c’est pas la chute, c’est l’atterrissage. Vous allez vite comprendre.

La saison régulière suit son cours dans les Rocheuses, Jamal Murray se blesse mais l’équipe tourne quand même en son absence, Michael Porter Jr. fait le taf aussi, mais comment ne pas évoquer Nikola Jokic quand on parle des Nuggets ? Le Joker est tout bonnement incroyable et lâche dinguerie sur dinguerie niveau statistiques. Un troisième titre de MVP repart en Serbie. Dans son sillage, c’est la fiesta chez les Nuggets, qui prouvent qu’il faudra compter sur eux pour défendre férocement ce titre NBA qui est toujours leur propriété, du moins jusqu’à nouvel ordre.

Parce qu’on sait bien qu’en Playoffs, le Champion NBA a une cible dans le dos, et si les Lakers n’ont rien pu faire au premier tour, encaissant même deux game-winners de Jamal Murray, les Wolves entendent bien bousculer la hiérarchie et commencent très bien en menant 2-0. Toutefois, les Nuggets vont prouver qu’il ne faut jamais sous-estimer le cœur d’un champion en remportant les 3 matchs suivants pour mener 3-2. C’est alors qu’Anthony Edwards va donner rendez-vous à tout le monde au Game 7, plein de confiance. Et il y aura effectivement un Game 7… remporté par les Wolves, qui terrassent le champion en titre. Denver va devoir rendre sa couronne en juin 2024.

La saison des Nuggets en quelques articles

L’image de la saison

Nikola Jokic qui pose avec le trophée de MVP de la saison régulière, pour la troisième fois de sa carrière (les rageux diront 4). Le tout en pensant probablement à sa prochaine danse autour du feu à Sombor, ou à sa prochaine mise sur Petit Tonnerre lors des courses de chevaux endiablées. Comment est-ce possible d’être aussi fort tout en n’en ayant autant rien à foutre ?

Pourquoi on peut sourire

Parce que Nikola Jokic, tout simplement. On pourrait s’arrêter là, mais Jamal Murray décide de se transformer en Prime Kobe à chaque Playoffs (sauf quand il est blessé et qu’il joue les Wolves). En soi, malgré l’élimination, les bases sont toujours là à Denver, et le collectif a l’avantage de grandir ensemble. De plus, les dirigeants préfèrent miser sur des jeunes joueurs issus de la Draft (souvent en fin de premier tour vu leurs résultats) pour les façonner selon leurs besoins et profiter de leur contrat rookie, plutôt que de surpayer des vétérans en quête de bague qui ne seront probablement plus là sous deux saisons. Cette façon de faire a déjà porté ses fruits, et sera probablement reconduite. Cette défaite sera prise comme une leçon dans le Colorado.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que merde, l’objectif était tout simplement de réaliser le back-to-back. Les Nuggets avaient les armes pour assurer la mission, mais n’ont pas surpassé l’obstacle Wolves. Jamal Murray a eu quelques coups de moins bien (et a même perdu ses nerfs) pendant que Michael Porter Jr. disparaissait dans les moments chauds, probablement embrumés par les sombres histoires de famille qui occupent son esprit. Tout le monde n’a pas joué sa partition autour de Nikola Jokic, et une remise en question sera quand même nécessaire à Denver pour espérer repartir du meilleur pied la saison prochaine. En attendant, place au boulot estival, et il y en a, forcément.

Et la suite ?

L’été va devoir être studieux dans les Rocheuses. Les Nuggets sont toujours parmi les franchises qui comptent, mais la question est de savoir ce qui n’a pas marché lors de ces Playoffs et de quelle façon il faut améliorer une équipe à la profondeur assez limitée. Quelques recrues sur le marché des agents-libres ? Une plus grande responsabilisation des jeunes restés en couveuse cette saison ? Quid de Kentavious Caldwell-Pope, potentiellement en fin de contrat (player option) ? Nul ne sait de quoi demain sera fait, mais à Denver, il sera difficile d’en rester là après une élimination assez “inattendue” du fait de ce statut de champion en titre. Bien malin qui saura prédire ce que va faire le front-office.

Nikola Jokic et ses potos vont aborder la prochaine saison le couteau entre les dents, et avec l’avantage de ne plus être LA franchise qui sera pourchassée par les 29 autres quoi qu’il arrive. Ce statut conviendra-t-il mieux aux Nuggets ? Réponse au printemps 2025 on imagine…