Le premier plaisir de Nikola Jokic sur un terrain de basket-ball n’est pas de marquer des points. Le Serbe aime jouer juste et régaler ses partenaires. Cette nuit face aux Pistons, le pivot des Nuggets a livré un excellent match… en ne tentant que trois tirs.

Parfois, pour réaliser quelque chose de génial, il faut avoir le courage de faire différemment, de tenter ce qui ne semble pas normal, pas naturel. Vous souhaitez améliorer votre dessert, enlevez du sucre, vous voulez mieux voir une œuvre cinématographique, éteignez la lumière, vous voulez apprécier du reggaeton, enlevez vos écouteurs. Pour réussir un grand match, Nikola Jokic a lui décidé… de ne pas tenter de tirs.

Il faut dire qu’en ce dimanche soir, les Nuggets affrontaient les Pistons et, cette saison, il n y a pas meilleure franchise pour expérimenter. Et si l’équipe entière de Denver avait voulu tenter de pratiquer le basket fauteuil en NBA, ils auraient peut-être tout de même remporté le match.

Dans une victoire 131-114, Nikola Jokic s’est donc illustré avec une ligne de statistique digne de Draymond Green (si l’on enlève les deux fautes techniques, l’exclusion et la patate dans la tempe d’un joueur au hasard). 4 points, 7 rebonds, 16 passes décisives et 5 contres à… 2/3 au tir.

Pas de tentative de loin, pas de lancers-francs non plus, le Serbe était en mode distributeur. Dans ce rôle, il fut plus efficace qu’un livreur en manque d’argent un soir de Ligue des Champions. Jamal Murray s’est occupé du scoring avec 37 points, Nikola Jokic a fait le reste.

Jalen Duren a passé une rencontre à la fois tranquille et mauvaise, le genre de soirée en solitaire où l’on est triste sans trop savoir pourquoi. Le pivot de Denver fait naître chez ses adversaires de nouveaux types de doutes et de sensations. Il ne ressemble en rien à ce qu’ils ont affronté par le passé et c’est bien là que se trouve son génie.

Cette nuit pour briller, Nikola Jokic n’a pas fait comme les autres. Et finalement, c’est un beau résumé de sa vie et de sa carrière.