Avez-vous vu le poster de LeBron James sur Paul George ? Non ? Alors un conseil, asseyez-vous, et rappelez-vous l’âge de ce grand malade.

Cette nuit Nikola Jokic s’est amusé. Il a tenté trois tirs, et il a lâché 16 passes décisives. Ptdr.

Ce gros putback de Christian Wood ne doit pas faire oublier aux gens que Christian Wood est une immense fraude. Et y’a mon mail en bas pour les réclamations.

Chez les Hawks la connexion Trae Young / Jalen Johnson fontionne à plein régime, mais niveau pétards Onyeka Okongwu n’est pas mal non plus.

Superbe exemple de la lutte hier soir entre Jarrett Allen et Victor Wembanyama. Et comme sur cette action, c’est le pivot des Cavs qui s’en est le mieux sorti.

On peut très bien être DPOY et se prendre des posters sur la tronche. Surtout par un Top 10 all-time au scoring.

Superbe exemple de la lutte hier soir entre Derrick Jones Jr. et Rudy Gobert. Et comme sur cette action, c’est l’intérieur des Mavs qui s’en est le mieux sorti.

Le génie de Nikola Jokic fait des émules à Denver, et c’est Peyton Watson qui en profite avec une grande violence.

Reggie Jackson qui envoie DeAndre Jordan au alley-oop, manquait plus que Brandon Knight pour une photo parfaite.

Dennis Smith Jr., peut-être le seul joueur qui compte plus de posters que de fans à son actif.

Lundi matin, la NBA est bourrée et a oublié de mettre le n°1. on imagine que c’est l’action ci-dessous alors on est très sympa et on vous la remet, il parait que ça valait la peine :