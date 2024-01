Lors de la victoire des Warriors face aux Pistons vendredi dernier, Chris Paul a été victime d’une fracture à la main gauche au cours d’une lutte au rebond face à Jaden Ivey. Le meneur de Golden State sera absent quatre à six semaines.

Peu de franchises en NBA connaissent un début de saison plus frustrant que les Golden State Warriors. L’équipe s’est spécialisée dans les quatrièmes quarts-temps désastreux, les jeunes se rebellent contre Steve Kerr, Draymond Green essaie de devenir un catcheur plus détesté que Randy Orton et désormais l’une des rares valeurs sûres de l’équipe doit s’éloigner des terrains.

En effet, Chris Paul va, selon Adrian Wojnarowski, manquer quatre à six semaines de compétition. Le Point God souffre d’une fracture à la main et a subi la onzième opération aux mimines de sa carrière : six à droite, cinq à gauche.

ESPN Sources: After undergoing surgery to repair a fracture in his left hand in the coming week, Golden State Warriors guard Chris Paul is expected to miss four-to-six weeks: https://t.co/7i8rnIJ8NN

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 7, 2024

Le meneur de 38 ans joue près de 28 minutes par match depuis le début de la saison et le remplacer ne sera pas une mince affaire. Avec la blessure de Gary Payton II, Steve Kerr va être obligé de bricoler sur le backcourt. Stephen Curry va devoir, si c’est encore possible, porter plus de responsabilités sur ses épaules et Brandin Podziemski également. Cette nuit, dans la défaite de Golden State face à Toronto, Cory Joseph a passé 14 minutes sur le parquet, les deux informations contenues dans cette phrase s’expliquant d’ailleurs mutuellement.

Le corps de Chris Paul est fragile, mais pas autant que les certitudes des Warriors cette saison. Et six à huit semaines, ça s’annonce très, très long…

Source texte : Adrian Wojnarowski