Parmi les infos récentes en NBA, l’arrivée de RJ Barrett aux Raptors n’a clairement pas fait assez de bruit. Alors histoire de secouer un peut tout le monde, le Canadien a hurlé très fort cette nuit du côté de Golden State.

Il est de retour à la maison, chez lui au Canada, et apparemment il s’y sent bien. Après une belle première sortie à domicile face aux Cavs et deux matchs moyens à Memphis et Sacramento, RJ Barrett a passé la seconde à San Francisco. Il s’est même mis directement en cinquième. 37 points, à 13/20 au tir dont 5/8 du parking, 6 rebonds, 6 passes et 1 steal, les Warriors n’avaient pas besoin de ça pour être dans le dur mais René-Jean ne s’est pas fait prier pour prendre la tête des Dubs et la maintenir sous l’eau 36 minutes durant.

Les Warriors ? Ils ont pris une véritable bourrasque en première mi-temps et il était déjà trop tard. Si ce Golden State – Toronto était votre premier match NBA vous estimez donc que RJ Barrett est un candidat MVP et que Stephen Curry est le meneur de jeu le plus claqué qui soit, mais ne jetons pas la pierre à une équipe qui s’en prend déjà plein la gueule depuis des semaines et concentrons-nous sur la perf de l’arrière gaucher. 37 points, jamais il n’avait atteint ce score cette saison avec les Knicks, et cette impression de facilité cette nuit, sentiment gonflé par le non-match des Dubs il est vrai, mais perf à ne surtout pas sous-estimer. Après 5 minutes de jeu RJ avait déjà scoré plus que tous les Warriors en cumulé, lui et Chris Boucher (!) ont montré aux fans du Chase Center que “Splash Brothers” n’était toujours pas un nom déposé, l’autre récent arrivé Immanuel Quickley s’est mué en distributeur (10 passes), et très vite on remercie les Raptors car on a pu switcher en deuxième mi-temps sur d’autres matchs au vu du suspense négatif de celui-ci. Et si vous n’avez pas vu le match non plus ? Séance de rattrapage juste ici !

RJ Barrett dropped a SEASON-HIGH in the Raptors’ win over the Warriors 💪

37 PTS

5 3PM

6 AST

6 REB pic.twitter.com/LHoLxUrdNy

— NBA (@NBA) January 8, 2024