En scred total car le Magic reste en période de téléchargement, Paolo Banchero continue d’envoyer carton sur carton. Cette nuit ce sont les Hawks qui sont passés à la moulinette, et si Orlando reste dans les hauteurs de l’Est, son leader pourrait bien devenir All-Star dans quelques semaine.

Il a beau être détesté du côté de Livourne ou Cagliari, il est la nouvelle coqueluche d’Orlando. Sa tête est peut-être mise à prix à Vérone ou Brescia, il pourrait bien aller faire le mariole en février dans l’Indiana. Lui c’est Paolo Banchero, on vous met ses stats en 2024 juste ci-dessous, et ensuite on vous parle de son match de la nuit face aux Hawks.

Challenger offensivement Trae Young, peut-être l’un des défis les plus ardus dans la NBA de 2024. Autant manger un kilo de piments oiseaux crus et se retenir de devenir rouge. Cette nuit Trae Young a envoyé ses stats habituelles (31 points et 9 passes), il a une fois de plus régalé Jalen Johnson plus qu’un père lambda régale ses enfants à Noël, mais le héros de la nuit, une fois de plus, se nomme bien Paolo Banchero, le très jeune franchise player du Magic.

Paolo Banchero continued his hot streak of buckets in the Magic’s OT win over the Hawks 🪄

35 PTS

10 REB

4 3PM pic.twitter.com/lBm9aWDxRl

— NBA (@NBA) January 8, 2024



35 points, 10 rebonds, 4 passes, 3 steals, le ton donné d’entrée et le dagger en prolongation. Durant les 45 minutes qu’il a passé sur le parquet, Papa Ban a enchainé les turnaround jumpers de daron, les tirs lointains et les drives faussement lents, prenant en charge la quasi totalité des responsabilités offensives de son équipe en l’absence de Franz Wagner. Alors oui, on en place une pour le sniper Caleb Houstan et le beaucoup trop actif Jalen Suggs (quelle saison !) mais le patron, le boss, celui qui dégage tant d’assurance qu’on le croirait vétéran, c’est bien le n°1 de la Draft 2022, et ce dernier pourrait bien, s’il continue son carnage, composter bientôt son billet pour un premier All-Star Game. La saison réussie du Magic et la domination du gamin sont deux très gros tirets dans son dossier, et connaissant un peu la vie on se dit que les prochains matchs pourraient bien servir si besoin était de levier de décision.

Nouveau gros match de Paolo Banchero, le Magic enchaine avec une deuxième grosse victoire et reste quatrième à l’Est, tout va bien de ce côté-ci de la Floride !