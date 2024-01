C’est parti pour le résumé de la nuit, celui qui va lancer votre lundi. Avec du Wemby, du AD, du Anfernee, du Kyrie, du Grizzly et du RJ. Are you ready ?

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

24 points, 10 rebonds et 5 contres pour Wemby à Cleveland

Sidy Cissoko n’a joué ni en G League ni en NBA ni à 2K

Idem pour Rayan Rupert, peut-être qu’ils étaient ensemble, qui sait

9 points et 17 rebonds pour Rudy Gobert à Dallas

2 points et 6 passes pour Killian Hayes à Denver

Pas de Théo Maledon avec les Suns

Pas de Moussa Diabaté avec les Clippers, ni en NBA ni en G League

Ousmane Dieng a lâché quelques highlights en G League, Olivier Sarr n’a pas joué

Le highlight de la nuit

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

Le programme de ce soir