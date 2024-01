Superbe match cette nuit à Dallas entre deux équipes très solides de la Conférence Ouest. On a eu droit à un échange de coups spectaculaire entre trois des meilleurs guards de NBA, et à ce petit jeu-là c’est l’équipe qui en possède deux qui a fini par s’imposer. Presque logique.

La remontada n’aura finalement pas été suivie d’un succès pour les Wolves. Anthony Edwards semblait avoir pris le match en main mais, alors que Luka Doncic y allait de sa production habituelle (34 points, 6 rebonds et 8 passes), ce sont deux joueurs moins habitués à la fame cette saison qui ont fini par donner la victoire aux Mavericks. Le premier ? Derrick Jones Jr. messieurs dames, auteur d’un money time de toute bôté des deux côtés du terrain, avec des rebonds essentiels, un dunk en contre-attaque, un tir lointain et un ballon dévié dans la dernière minute. Facteur X du soir donc, et bien accompagné par son leader… Kyrie Irving, ah tiens, salut toi, Kyrie qui a éclaboussé la fin de match de toute sa folie.

35 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 steals et 2 contres, 14/27 au tir dont 6/8 du parking de Rucker Park, et une activité à rendre jaloux un rédacteur de chez TrashTalk. Un ballon perdu ? Un ballon volé et 3-points marqué dans la foulée. Besoin de scorer ? Demandez Kyrie à l’accueil. En quelques minutes Uncle Drew venait de rappeler à quel point il était différent, et à quel point les Mavs s’annonçaient chiants cette saison si tout le monde reste focus et en bonne santé.

Les Wolves avaient battu deux fois Dallas cette saison et ont bien failli réaliser le brelan texan, Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns ont profité d’une adversité qui manque de taille, mais ce matin les Mavs peuvent bomber le torse et se dire qu’ils peuvent rivaliser avec le haut du panier de l’Ouest. Les Wolves, eux, marquent un temps d’arrêt en ce début d’année civile avec une troisième défaite en quatre matchs mais restent bien installés à la première place de l’Ouest devant le Thunder et les Nuggets.