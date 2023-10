Abu Dhabi merci, mais désormais il faut partir alors à l’année prochaine, peut-être. Les Wolves l’avaient emporté jeudi face aux Mavericks et ils ont doublé la mise cet après-midi, dans un match où les stars ont joué uniquement la première mi-temps, et ça c’est pour ceux qui ont joué.

Highlights du match à venir

On s’attendait à rien et on a presque été déçu.

Une première mi-temps intéressante avec une Luka Doncic dépendance déjà très manifeste côté Dallas, et un Karl-Anthony Towns injouable dès qu’il accélère le rythme, voilà pour un récap dans les grandes largeurs.

Pour le reste ? Rudy Gobert qui souhaite la bienvenue chez les adultes au rookie Derrick Lively II, Anthony Edwards et son nouveau n°5 qui tourne autour de la défense comme Chris Paul autour d’une bague depuis 18 ans, Kyrie Irving au bistrot en première mi-temps et sur le banc en deuxième, et au score des Wolves qui font vite l’écart, à mesure des briques envoyées par Jaden Hardy.

Quelques jeux de mots imparables, Josh Minott est rebaptisée Josh Why Not, alors que Luka Garza est définitivement le plus mauvais Luka de la soirée.

On passe rapidement sur la battle de danse entre les deux mascottes, claquée au sol, et la fin du match donnera lieu à quelques beaux échanges de highlights avec les équipes D, Greg Brown III, Dexter Dennis ou Tyrese Martin s’éclatant tranquillement avant de le faire toute l’année en G League.

Désolés par avance pour ce manque d’excitation, mais on en garde un peu sous le coude pour tout à l’heure, à 2h30, pour ce choc entre les Warriors et les Lakers. On reprend doucement, tout le monde reprend doucement.