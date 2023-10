Merci mon dieu, une petite news nous fait nous évader d’une battle de danse entre deux mascottes à Abu Dhabi. Malheureusement pour les Cavs c’est une mauvaise nouvelle, et elle nous vient du camp de Jarrett Allen.

Un coup à la cheville gauche, voilà ce qui privera peut-être Jarrett Allen du début de saison régulière avec les Cavs. Une saison régulière qui débutera pour la franchise de Cleveland le mercredi 25 octobre, et avec une réévaluation prévue dans deux semaines, on vous laisse faire le calcul.

Pivot titulaire des Cavs depuis deux ans et demi, Jarrett a vu ses moyennes baisser un chouïa la saison passée en raison notamment de la place nouvellement prise par Evan Mobley à ses côtés, et on se souvient également de sa série de Playoffs difficile en avril dernier, quand il avait perdu dans les grandes largeurs son duel avec Mitchell Robinson et les intérieurs des Knicks.

En cas d’absence prolongée de JA, JB Bickerstaff aura le choix entre un remplacement poste pour poste (Tristan Thompson ou Damian Jones, ptdr) ou bien décaler Mobley en 5 et intégrer Caris LeVert, dean Wade voire George Niang dans le cinq aux côtés du trio Garland / Mitchell / Strus.

Petite tuile pour les Cavs en tout cas, qui se passeront donc de leur géant pour toute la pré-saison, minimum. Pas terrible pour un mec qui a besoin de se rassurer et de rebondir.