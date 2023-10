Preview des New Orleans Pelicans – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les New Orleans Pelicans, qui espèrent enfin faire du bruit au sein de la Conférence Ouest. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des Pels !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

42 victoires, 40 défaites, 9e de la Conférence Ouest, éliminé au play-in tournament. Après la magnifique fin de saison 2021-22 des Pelicans, la franchise de la Nouvelle-Orléans nourrissait de gros espoirs l’an passé. Mais le jump tant attendu n’est pas arrivé. Pourtant on y a cru : à la mi-décembre, sous l’impulsion notamment d’un Zion Williamson calibre MVP, les Pels étaient tout simplement en tête de la Conférence Ouest. Et puis la saison a déraillé…

Avec la blessure de Zion mais aussi celle de Brandon Ingram, NOLA a dégringolé au classement, perdant jusqu’à dix matchs de suite au début de l’année 2023. Affichant un bilan négatif en mars, les Pelicans ont réussi à finir fort la régulière derrière un Ingram exceptionnel et un séduisant Trey Murphy III, mais n’ont pas pu faire mieux qu’une 9e place à l’Ouest. Et qui dit 9e place dit match à élimination au play-in tournament, match que les Pels ont perdu face à la jeune équipe du Thunder. Entre frustration et déception, la campagne 2022-23 n’a pas été la hauteur des ambitions.

Le marché de l’été

Ils partent : Willy Hernangomez, Jaxson Hayes, Josh Richardson, Garrett Temple

Willy Hernangomez, Jaxson Hayes, Josh Richardson, Garrett Temple Ils prolongent : Herb Jones, E.J. Liddell, Naji Marshall

Herb Jones, E.J. Liddell, Naji Marshall Ils arrivent : Jordan Hawkins, Cody Zeller, Kaiser Gates (two-way)

Les Pelicans n’ont pas beaucoup bougé cet été. En dehors de quelques rumeurs de trade autour de Zion Williamson et Brandon Ingram avant la Draft (la franchise semblait fortement intéressée par Scoot Henderson), l’été a été calme avec seulement deux arrivées : le sniper Jordan Hawkins, drafté en 14e position après avoir remporté le titre NCAA avec UConn, puis le pivot vétéran Cody Zeller qui va apporter ce qui lui reste après les départs des intérieurs Willy Hernangomez (Barcelone) et Jaxson Hayes (Lakers).

Vous l’avez compris, on a plutôt misé sur la continuité à la Nouvelle-Orléans. Au rayon des prolongations : Naji Marshall a activé sa player option, E.J. Liddell a été prolongé pour trois ans, et surtout Herb Jones s’est vu offrir un nouveau contrat de 54 millions de dollars sur quatre saisons.

Le roster 2023-24 des Pelicans

Meneurs : Jose Alvarado, Dyson Daniels, Kira Lewis Jr.

: Jose Alvarado, Dyson Daniels, Kira Lewis Jr. Arrières : C.J. McCollum, Jordan Hawkins, Dereon Seabron (two-way)

: Jordan Hawkins, Dereon Seabron (two-way) Ailiers : Brandon Ingram, Trey Murphy III , Herb Jones, Kaiser Gates (two-way)

: , Herb Jones, Kaiser Gates (two-way) Ailiers-forts : Zion Williamson , Naji Marshall, E.J. Liddell

: , Naji Marshall, E.J. Liddell Pivots : Jonas Valanciunas, Larry Nance Jr., Cody Zeller

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Quand l’effectif est en bonne santé, les Pelicans possèdent l’un des rosters les plus séduisants de la Conférence Ouest. Tout part évidemment de Zion Williamson et Brandon Ingram, deux All-Stars qui n’ont malheureusement pas beaucoup joué ensemble à cause de nombreux bobos de part et d’autre (enfin surtout le premier quand même). Jonas Valanciunas reste le pivot titulaire des Pels malgré le fait qu’il rentrera dans sa dernière année de contrat, tandis que C.J. McCollum prendra le rôle de combo guard avec des responsabilités au scoring et au playmaking.

Reste à voir qui sera le cinquième titulaire entre Trey Murphy III et Herb Jones : tous les deux ont démarré au moins 65 matchs l’an passé, mais cela s’explique en grande partie par les absences de Zion et Ingram. Là, le coach Willie Green va devoir trancher et on met une pièce sur Murphy III, qui possède l’avantage d’être un meilleur shooteur que Jones, qui est avant tout un grand spécialiste défensif. Néanmoins, avec la blessure du premier (absent plusieurs semaines pour une déchirure au ménisque), le second devrait commencer les matchs en début de saison.

En sortie de banc, Jose Alvarado va continuer d’apporter sa grinta, tandis que Larry Nance Jr. apportera lui sa belle polyvalence sur le frontcourt. Naji Marshall a montré l’an dernier qu’il pouvait être un role player plutôt solide, et on attend de voir ce que les jeunots du groupe – Dyson Daniels, Jordan Hawkins, E.J. Liddell – vont vraiment pouvoir apporter. En tout cas la profondeur est intéressante. Elle est surtout importante quand on connaît l’historique de blessures de certains.

Une petite vidéo en passant ?

Zion Williamson, Brandon Ingram, C.J. McCollum ou encore Jonas Valanciunas.

Il y a des options très sérieuses à la Nouvelle-Orléans… à condition que les mecs en question soient sur le parquet, ce qui n’est pas gagné. Quand Zion Williamson joue, il fait du sale en TTFL, mais vous savez comme nous qu’il ne joue pas beaucoup. Pourvu qu’il reste enfin en bonne santé. À un degré moindre, cela vaut aussi pour Brandon Ingram, qui tourne à des moyennes très solides de 25 points – 6 rebonds – 6 passes mais qui n’a jamais joué plus de 62 matchs depuis sa saison rookie. Si ces deux-là squattent encore l’infirmerie, vous pourrez toujours vous tourner vers C.J. McCollum ou Jonas Valanciunas, qui peuvent rendre quelques services en TTFL quand vous êtes à court d’options.

Infirmerie : le point sur les blessures

Malheureusement, impossible de parler des Pelicans sans parler des blessures. Zion Williamson sort d’une saison à seulement 29 matchs à cause d’une blessure aux ischio-jambiers (après une saison blanche en 2021-22 suite à une opération au pied). Parviendra-t-il à éviter la case infirmerie ? Le destin des Pels en dépend. Touché au doigt de pied, Brandon Ingram a lui été limité à 45 rencontres. Espérons que cette blessure soit définitivement derrière lui. Quant à C.J. McCollum, il a longtemps serré les dents la saison dernière avec sa blessure au pouce, mais a été opéré durant l’été pour réparer un ligament déchiré. Traitant également une blessure à l’épaule au cours de l’intersaison, C.J. semble prêt pour le début de saison. Ce ne sera malheureusement pas le cas pour Trey Murphy III, victime d’une légère déchirure du ménisque qui le tiendra éloigné des terrains pendant les premières semaines de la saison régulière. Incertitude aussi sur Jose Alvarado et Larry Nance Jr., tous les deux touchés à la cheville et forfaits pour la préparation d’avant-saison. Enfin, terminons sur une bonne nouvelle : on a revu Kira Lewis Jr. sur les parquets la saison dernière, lui qui avait été victime d’une terrible blessure au genou fin 2021.

Quels objectifs cette saison ?

L’objectif des Pelicans, il est simple : devenir enfin un prétendant sérieux dans le Wild Wild West. Qu’est-ce que ça veut dire en matière de résultat ? Se battre pour une place dans le Top 6 de la Conférence Ouest, et se qualifier en Playoffs pour tenter d’y faire du bruit. On a vu en début de saison dernière que la Nouvelle-Orléans pouvait jouer le haut de tableau quand Zion Williamson et Brandon Ingram n’étaient pas blessés, à eux d’éviter l’infirmerie pour permettre enfin l’envol des Pels. On connaît le talent et le potentiel de cette équipe, maintenant faut que le coach Willie Green puisse l’exploiter à fond.

Il y a deux ans, les Pelicans avaient arraché une qualification en Playoffs avant de faire transpirer la meilleure équipe de saison régulière (les Suns) au premier tour. C’était une belle histoire, mais aujourd’hui on n’attend rien de moins que ça, et si possible bien plus. Fini les scénarios What-if avec les Pels, on veut des résultats.

Le pronostic du rédacteur

47 victoires – 35 défaites. Avec un Zion Williamson qu’on attend revanchard et affûté, les Pelicans vont faire un pas en avant cette saison. Le roster est très compétitif, il y a du talent, de l’expérience, et de la jeunesse qui va continuer à progresser, alors on croit à une régulière solide des Pels. 47 victoires, c’est le total qu’on a choisi, total qui pourrait même être un peu plus élevé si les blessures laissent tranquille l’équipe de Willie Green. En tout cas ça va jouer les Playoffs à l’Ouest cette saison, et NOLA ne sera sans doute pas facile à prendre au printemps.