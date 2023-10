Zion Williamson, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Pelicans

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des New Orleans Pelicans cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur NOLA au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Zion Williamson, qu’on espère voir sur les parquets plutôt qu’à l’infirmerie.

La preview complète des New Orleans Pelicans 2023-24

Seulement 114 matchs joués en quatre saisons. 29 à peine l’an passé, et cela juste après une année blanche. Clairement, Zion Williamson passe plus de temps à soigner ses bobos qu’à enflammer les parquets depuis son arrivée en NBA. Néanmoins, dès qu’il parvient à se pointer sur le terrain, c’est showtime : 26 points et 7 rebonds de moyenne en carrière à 60% de réussite au tir, c’est lourd (sans mauvais jeu de mots). Zion est une vraie force de la nature qui est capable d’emmener les Pelicans dans une autre dimension. N’oublions pas qu’il s’était incrusté dans la discussion du MVP en décembre lorsque les Pels étaient premiers de l’Ouest.

Ce gars-là, on espère le revoir cette année, et si possible sur une saison entière. Entre les blessures et les faits divers, Zion a essuyé beaucoup de critiques ces derniers mois, à lui de fermer des bouches à travers ses performances sur le terrain. Il a l’air affûté, il a l’air motivé, espérons que cela se traduise sur les parquets. Les Pelicans auront en tout cas besoin d’un Williamson au top s’ils veulent intégrer un jour l’élite de la Conférence Ouest. La saison 2023-24 peut-elle être celle de la rédemption pour Zion ? Début de réponse bientôt.