Vidéo : les highlights de Brandon Ingram en 2022-23

Bilan plutôt décevant des Pelicans la saison dernière, qu’on imaginait bien plus haut à l’automne 2022. Malgré ça, Brandon Ingram a répondu présent chaque soir, tant bien que mal. Les blessures et les contre-performances de certains de ses coéquipiers lui ont mis beaucoup de responsabilités sur les épaules, et du coup, il y a eu quelques moments de gloire bien sympas.

On connait tous ce style de jeu de “superstar” que Brandon Ingram incarne : le petit pull-up à mi-distance bien compliqué, le fadeaway dos au panier malgré le défenseur, le drive agressif pour finir au cercle, et surtout un statut de franchise player assumé avec les absences des collègues (coucou Zion). De quoi facilement se distinguer de ses coéquipiers pour prendre les rennes de l’attaque la saison passée.

D’autant plus que BI n’a clairement pas été aidé par son coach Willie Green offensivement : il y a eu très peu de systèmes pour lui, cela l’obligeant souvent à créer pour lui-même. La solitude d’Ingram se faisait surtout ressentir dans le clutch où tous les ballons passaient impérativement par lui, par manque de solutions. Du coup les conséquences collectives sont clairement pas terribles, mais les conséquences individuelles lui laissent un paquet de tickets shoot dans les moments importants. De quoi remplir une bonne compilation de highlights pour nous faire tenir jusqu’à la reprise !