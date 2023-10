Salaires des New Orleans Pelicans – saison NBA 2023-24

Qui dit nouvelle saison NBA dit petit point sur les finances des uns et des autres. Qui se la joue économe, qui donne des sueurs à son banquier, qui est carrément dans le rouge, on fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, place aux New Orleans Pelicans.

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2023-24 des New Orleans Pelicans

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 165,294,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 136,021,000$ cette année.

Avec $168,940,110 engagés contractuellement sur cette saison 2023-24, les New Orleans Pelicans sont déjà au-dessus de la limite de la Luxury Tax. En plus de cela, certains joueurs pourraient bientôt demander une prolongation de contrat (Ingram, Murphy, Alvarado). La direction va probablement devoir mettre la main à la poche. Reste à savoir si ce groupe a ce qu’il faut pour viser loin.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2024-25 :

C.J. McCollum

Brandon Ingram

Zion Williamson

Herbert Jones

Larry Nance Jr.

Jordan Hawkins

E.J. Liddell

Une colonne vertébrale solide de verrouillée et on ajoute à ces noms Trey Murphy, Jose Alvarado et Dyson Daniels en team options. Hormis Jonas Valanciunas, le groupe est en très grande partie assuré d’être toujours là l’an prochain.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

Jonas Valanciunas : de retour d’une Coupe du Monde réussie avec la Lituanie, Jonas Valanciunas attaque une année charnière. Il pourra en effet tester le marché l’été prochain et il n’est pas dit que les Pelicans lui proposent un deal. Son temps de jeu a baissé la saison passée au profit d’un Larry Nance Jr. souvent utilisé au poste 5. Est-ce la dernière saison du bûcheron en Louisiane ?

Zion Williamson : après seulement 29 matchs joués sur les deux dernières saisons, Zion Williamson devrait signer son grand comeback au sein des Pelicans. Cela tombe bien, il débute tout juste son gros contrat signé l’an passé et NOLA espère avoir un retour sur investissement. Dans le cas contraire, son nom reviendra sans doute de nouveau dans la rubrique rumeurs de trade.