La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction New Orleans pour vous parler des Pelicans !

#Les bons plans annoncés : Brandon Ingram, et Zion Williamson si Môssieur le désire

Si Zion Williamson décide de privilégier le jus d’orange aux litrons de Red Bull, on est peut-être au devant d’une grande saison du Z. Car quand Zion joue Zion cartonne, that is the theorem. Du scoring à très haut pourcentage et 40 pions TTFL garantis ou presque, et l’obligation donc de le mettre dans vos decks quand il sera annoncé présent sur la feuille de match. Car le problème est bien là, encore faut-il que Thanos joue… Dans le cas contraire ? Brandon Ingram reste un serial killer en Fantasy League et ne vous décevra que rarement. On gardera également un œil sur le duo Jonas Valanciunas / CJ McCollum et sur l’évolution potentielle du sniper Trey Murphy III, qui pourrait bien passer régulièrement la barre des 30 cette saison.

#Les quatre meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Zion Williamson : 42,6 points

Brandon Ingram : 37 points

C.J. McCollum : 27,7 points

Jonas Valanciunas : 27,4 points